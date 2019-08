hat offenbar erneut Raketen getestet. Es war bereits der sechste Raketentest Nordkoreas innerhalb weniger Wochen. Die Führung in Pjöngjang bezeichnete die Waffentests teilweise als Reaktion auf ein Militärmanöver Südkoreas und der USA und sprach von einer "Warnung". Die jährlichen Übungen der beiden Verbündeten sorgen in Nordkorea regelmäßig für wütende Reaktionen. Kurz vor dem Raketentest hatte die nordkoreanische Seite verbale Angriffe gegen den Süden gefahren und eine Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs abgelehnt.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats Colorado, John Hickenlooper, ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten ausgestiegen. Die Zahl der Bewerber bei den Demokraten, die bei der Wahl im November 2010 gegen Präsident Donald Trump antreten wollen, schrumpft damit auf 23.

VENEZUELA

In Venezuela zeichnen sich neue Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition ab. Wie Außenminister Jorge Arreaza mitteilte, will die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro sich mit norwegischen Vermittlern treffen, um über eine Wiederaufnahme der Gespräche zu diskutieren. Am Mittwoch hatte Oppositionsführer Juan Guaidó offenbart, dass Vertreter aus Norwegen in Venezuela seien, um die Gespräche in die Wege zu leiten.

ALIBABA

Der chinesische Online-Händler übernimmt laut einem Medienbericht die E-Commerce-Plattform für importierte Produkte Netease Kaola von der Netease Inc für 2 Milliarden US-Dollar in bar. Die beiden Unternehmen wollen demnach zudem künftig zusammenarbeiten und auch in anderer Form Geschäfte miteinander machen.

NVIDIA

Der US-Chiphersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar den dritten Gewinnrückgang auf Quartalsbasis in Folge verbucht. Allerdings fiel das Minus nicht so stark aus wie befürchtet. Nvidia berichtete einen bereinigten Gewinnrückgang um 36 Prozent auf 1,24 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 1,15 Dollar je Anteilsschein deutlich weniger erwartet. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 552 Millionen Dollar nach 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Umsatz erreichte 2,58 Milliarden Dollar und rutschte damit um 17 Prozent ab. Auch hier hatten Analysten weniger geschätzt. Nvidia sagte außerdem, dass neue Grafikchips für Videospiele im Kerngeschäft wieder für eine erhöhte Profitabilität sorgten.

