Den großen US-Technologiekonzernen droht offenbar auch von Seiten der US-Bundesstaaten Ungemach. Eine Gruppe von Staatsanwälten der Bundesstaaten bereite eine gemeinsame Kartelluntersuchung vor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Auf Bundesebene hat das US-Justizministerium bereits eine eigene Untersuchung angekündigt, die sich gegen Technologiekonzerne wie die Google-Mutter Alphabet und Facebook richtet. Auch die Kartellbehörde FTC ermittelt derzeit gegen Facebook.

BHP BILLITON

hat im vergangenen Jahr von einem starken Anstieg der Eisenerzpreise profitiert. Der Konzern meldete für die zwölf Monate per Ende Juni einen Nettogewinn von 8,31 Milliarden Dollar. So viel hat BHP Billiton seit fünf Jahren nicht mehr verdient. Der Konzern kündigte nach dem guten Ergebnis eine Rekorddividende von 1,33 US-Dollar an.

