Die chinesische Zentralbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gempumpt. Über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) hat sie am Dienstag 200 Milliarden Yuan (25,6 Milliarden Euro) in den Markt gegeben, wie die PBoC mitteilte.

IRAN

hat nahe der Straße von Hormus erneut ein Schiff unter dem Vorwurf des Öl -Schmuggels beschlagnahmt.

USA / NORDKOREA

US-Präsident Donald Trump will im Moment nicht nach Nordkorea reisen, schließt aber nicht aus, es in der Zukunft zu tun. "Ich denke, wir sind noch nicht bereit dafür", sagte Trump am Montag. Bis es dazu kommen könnte, müsste noch viel Wegstrecke zurückgelegt werden.

DEUTSCHE BANK

CEO Christian Sewing bekräftigt, dass es keine Kapitalerhöhung geben wird: "Wenn wir den Portfolio-Umbau so schaffen, wie wir es uns vorgenommen haben, dann werden wir keine Kapitalerhöhung brauchen", sagte er bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post".

