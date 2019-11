METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.509,91 1.512,28 -0,2% -2,37 +17,7%

Silber (Spot) 18,07 18,10 -0,2% -0,03 +16,6%

Platin (Spot) 931,61 932,24 -0,1% -0,63 +17,0%

Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,4% +0,01 +0,1%

Das Gold zeigte eine kleine Rally. "Der Goldpreis profitiert von der Erwartung, dass es so schnell kein Ende im Handelsstreit geben wird", sagte Marktanalyst Edward Moya von Oanda. Eine Lösung könne sich bis nach der US-Präsidentschaftswahl 2020 hinziehen. Die Feinunze verteuerte sich um 16 auf 1.512 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

USA/GROSSBRITANNIEN

US-Präsident Donald Trump hat das vom britischen Premierminister Boris Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU kritisiert. Es mache den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA unmöglich, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview mit dem Chef der EU-feindlichen Brexit-Partei, Nigel Farage.

POLITIK USA / IRAN

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet. Die Strafmaßnahmen zielen auf den Bausektor des Landes wegen mutmaßlicher Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden ab, wie das US-Außenministerium erklärte.

POLITIK USA / CHINA

Inmitten von Sicherheitsbedenken bei chinesischer Technologie setzt das US-Innenministerium Drohnen aus chinesischer Produktion vorerst nicht mehr ein. Innenminister David Bernhardt ordnete eine Überprüfung des Einsatzes der Drohnenflotte an, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

POLITIK CHINA

Wegen der seit Monaten andauernden Massenproteste in Hongkong hat China angekündigt, das System zur Auswahl des Regierungschefs der Sonderverwaltungszone sowie anderer Beamter zu "verbessern". Zudem hätten Funktionäre der Kommunistischen Partei bei einer Klausurtagung in dieser Woche entschieden, dass auch das Rechtssystem Hongkongs "verbessert" werden solle, um die "nationale Sicherheit zu gewährleisten", so der Vertreter der für Hongkong und Macau zuständigen Grundrechtekommission der chinesischen Regierung, Shen Chunyao.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich im Oktober auf 51,7 (September: 51,4) Punkte.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat den jüngsten Raketentest vom Donnerstag bestätigt. Der Test einer Mehrfach-Raketenabschussrampe sei erfolgreich verlaufen, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

AMGEN

beabsichtigt, eine 20-prozentige Beteiligung an dem chinesischen Biopharmaunternehmen Beigene für 2,7 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Beigene ist ein auf Onkologie spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Peking.

MARRIOTT

hat das St. Regis Hotel an der New Yorker Fifth Avenue für 310 Millionen Dollar an die Qatar Investment Authority verkauft.

PINTEREST

ist wegen höherer Kosten tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust weitete sich im dritten Quartal auf 124,7 (Vorjahr: 18,9) Millionen Dollar aus.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 03:07 ET (07:07 GMT)