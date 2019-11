Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. Die USA machten damit deutlich, dass sie "fest und unmissverständlich hinter den legitimen Bestrebungen des Volkes von Hongkong stehen", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, Robert Menendez. Die Volksrepublik China drohte nach der Abstimmung mit Gegenmaßnahmen. Wenn die USA weiterhin "falsche Entscheidungen" träfen, müsse China "starke Gegenmaßnahmen ergreifen", um seine nationalen Souveränitäts-, Sicherheits- und Entwicklungsinteressen zu verteidigen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang.

BONITÄT CHINA

Fitch hat die Bonität Chinas mit A+ bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

INFLATION MALAYSIA

Verbraucherpreise Okt +0,2% gg Vormonat

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,5 Millionen Barrel berichtet worden.

AMAZON/SALESFORCE

Salesforce bietet ihren Kunden künftig weitere Dienste von Amazon an. Amazon Connect wird Teil von Service Cloud Voice. Die Integration werde es den Mitarbeitern des Kundensupports ermöglichen, auf Telefon, digitale Kanäle und CRM-Daten in einer einzigen einheitlichen Konsole zuzugreifen, heißt es.

