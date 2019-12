Die Welthandelsorganisation (WTO) ist zu ihrem 25-jährigen Bestehen massiv in Bedrängnis geraten - dabei hat sie einer Studie zufolge vor allem ihren größten Mitgliedern Wohlstandsgewinne in Milliardenhöhe beschert. Gemeinsam mit Deutschland gehörten die USA und China "zu den größten Profiteuren des regelbasierten, freien Welthandels", erklärte die Bertelsmann-Stiftung.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat einen weiteren Schritt in Richtung Zinsliberalisierung unternommen. Sie hat die Banken des Landes aufgefordert, ausstehende Kredite mit neuen Referenzzinssätzen zu bewerten, die als stärker auf Marktbewegungen reagierend angesehen werden. Laut der People& apos;s Bank of China sollen die Geschäftsbanken für die vor dem 1. Januar 2020 ausgegebenen Kredite die alten Leitzinsen durch die Loan Prime Rate (LPR) ersetzen. Dieser Kreditzinssatz basiert auf den realen Kreditzinsen der Banken. Peking begann im August, diesen Zinssatz anstelle von Referenzzinsen bei der Preisgestaltung für neue Kredite zu verwenden. Bis zum Samstag wurden fast 90 Prozent der neuen Kredite mit dem LPR ausgegeben und bepreist.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Industrieproduktion Nov -0,5% (PROG: +0,8%) gg Vormonat

Industrieproduktion Nov -0,3% (PROG: -0,1%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Nov 99,2 (Okt: 98,8)

TESLA

Der US-Elektroautobauer hat am Montag die ersten in seiner Fabrik in China montierten Fahrzeuge ausgeliefert. Die ersten 15 Kunden des Model 3 seien Mitarbeiter des Unternehmens, hieß es.

VODAFONE HUTCHINSON

Kunden der Vodafone Hutchison Australia wird bald der neueste Mobilfunkstandard 5G zur Verfügung stehen. Das australische Unternehmen wird nach eigenen Angaben beim Aufbau des Netzes mit der finnischen Nokia kooperieren.

