In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember leicht verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (November: 51,8) Punkte. Er blieb damit aber den fünften Monat in Folge im Wachstumsbereich. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Dezember unverändert bei 50,2 Punkten geblieben. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

KONJUNKTUR SINGAPUR

BIP 4Q annualisiert +0,1% gg Vorquartal (PROG: +0,4%)

BIP 4Q +0,8% gg Vorjahr (PROG: +0,5%)

ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 7,9 Millionen Barrel berichtet worden.

TENCENT

Der französische Vivendi SA verkauft einen 10-prozentigen Anteil seiner Musiktochter UMG an ein Konsortium, welches vom chinesischen Internetriesen Tencent Holdings angeführt wird. Der Käufer besitzet eine Option zum Erwerb weiterer 10 Prozent an UMG bis zum 15. Januar 2021.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2020 02:24 ET (07:24 GMT)