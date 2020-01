Zwei Repräsentanten der US-Notenbank Fed sehen derzeit keinen Grund, etwas am aktuellen Leitzins zu ändern. Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, sagte, nach den drei Zinssenkungen im vergangenen Jahr solle die Notenbank erst einmal abwarten und den Effekt dieser Geldpolitik beobachten, bevor wieder an der Zinsschraube gedreht werde. Der Präsident der Federal Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, sieht ebenfalls keinen Bedarf für eine veränderte Geldpolitik. Er plädiere für ein Stillhalten beim Zins in der absehbaren Zukunft, also die nächsten sechs bis zwölf Monate. Wenn die Teuerung und auch die Inflationserwartungen weiter abflauen würden, sei er aber mehr im Lager derjenigen, die eine Lockerung bevorzugen würden, sagte Kashkari.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausgaben der privaten Haushalte sind im November zum Vorjahr um 2,0 Prozent gesunken, stärker als mit 1,7 Prozent erwartet.

USA

Das US-Repräsentantenhaus hat für eine Resolution gestimmt, die im Konflikt mit dem Iran die militärischen Vollmachten von US-Präsident Donald Trump beschränken soll. Der mit der Mehrheit der oppositionellen Demokraten beschlossene Text fordert Trump zu einem Ende des militärischen Vorgehens gegen Teheran auf. Die Resolution hat aber keine Gesetzeskraft und ist deswegen in erster Linie symbolisch.

PAYPAL

erwartet für das abgelaufene vierte Quartal im Zusammenhang mit seinen strategischen Investitionen einen Einmalertrag von 38 Millionen US-Dollar vor Steuern. Dieser soll den Gewinn je Aktie im Quartal um 2 Cent erhöhen.

===

