Im Streit zwischen den USA und Frankreich über eine Digitalsteuer für große US-Internetkonzerne haben sich der französische Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump auf eine Verlängerung der Gespräche bis Jahresende geeinigt. Die Androhung von US-Sanktionen gegen französische Produkte sei vorerst abgewendet worden, verlautete aus französischen Diplomatenkreisen.

BHP

hat im vergangenen Jahresviertel von hohen Eisenerzpreisen profitiert und die Produktion dieses Rohstoffes um 4 Prozent erhöht. In den drei Monaten bis Ende Dezember 2019 produzierte BHP 60 Millionen Tonnen Eisenerz. Allerdings litt das Unternehmen im vierten Quartal 2018 darunter, dass der Eisenbahnbetrieb in der australischen Pilbara-Region zeitweise eingestellt werden musste, weil ein Zug entgleist war.

UBER

zieht sich aus dem indischen Essen-Liefergeschäft zurück. Der dortige Wettbewerber Zomato Media übernimmt die Aktivitäten, dafür bekommt Uber eine Beteiligung von 9,99 Prozent an Zomato. Der US-Konzern will sich aus allen Märkten zurückziehen, in denen er nicht der größte oder zweitgrößte Anbieter ist.

===

January 21, 2020 01:41 ET (06:41 GMT)