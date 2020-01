Zehn Tage vor dem planmäßigen Brexit-Termin hat Premierminister Boris Johnson im Oberhaus eine weitere Niederlage erlitten. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder des House of Lords für eine Änderung am Brexit-Gesetz, bei dem es um das Recht unbegleiteter Flüchtlingskinder geht, zu ihren Verwandten in Großbritannien zu ziehen.

BOEING

Die US-Flugaufsicht FAA wird nach Angaben von Boeing die Wiederzulassung der 737 MAX nicht vor Juni oder Juli erteilen. Als Grund für die weitere Verzögerung führte Boeing ihre bisherigen gesammelten Erfahrungen im FAA-Zertifizierungsprozess und die notwendige Schulungszeit für die Piloten an.

IBM

hat im vierten Quartal dank des Zukaufs von Red Hat nach fünf rückläufigen Quartalen in Folge wieder ein kleines Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg um 0,1 Prozent auf 21,78 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 21,64 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn betrug 3,67 Milliarden Dollar. Das um Sondereffekte bereingte Ergebnis je Aktie lag bei 4,71 Dollar. Der Factset-Konsens hatte auf 4,69 Dollar gelautet.

NETFLIX

hat im vierten Quartal aufgrund des steigenden Wettbewerbs einen geringeren Zuwachs bei den Nutzerzahlen in den USA erzielt als erhofft. Auf dem Heimatmarkt wurden 423.000 Kunden hinzugewonnen. Netflix hatte mit 600.000 gerechnet. Die Einnahmen im Quartal stiegen um 31 Prozent auf 5,47 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 487 Millionen Dollar.

UNITED AIRLINES

hat im vierten Quartal dank höherer Einnahmen und niedrigeren Treibstoffkosten mehr verdient als erwartet. Der Nettogewinn legte auf 641 (Vj: 461) Millionen US-Dollar zu. Der Umsatz kletterte um 3,8 Prozent auf 10,89 Milliarden Dollar.

HYUNDAI MOTOR

hat im Schlussquartal dank guter Verkäufe margenstarker SUVs wieder einen Gewinn erzielt. Der Konzern erzielte im Quartal per Ende Dezember laut Mitteilung einen Nettogewinn von 851,2 Milliarden südkoreanische Won, umgerechnet rund 659 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern noch einen Verlust von 203,30 Milliarden Won verzeichnet. Analysten hatten in einem Factset-Konsens mit 979,48 Milliarden Won einen höheren Gewinn erwartet.

TOYOTA

ruft in den USA etwa 2,9 Millionen Fahrzeuge wegen eines Airbag-Defekts zurück in die Werkstätten.

