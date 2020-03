Die Ölpreise drehten ins Minus. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich ausgeweitet, wenn auch nicht so dramatisch wie gedacht. Zudem kletterte die US-Ölförderung zuletzt auf ein Allzeithoch. Die abermals extrem schlechten Wirtschaftsdaten aus China deuteten zudem auf einen Nachfragerückgang hin, hieß es. Hinzu kam, dass eine zusätzliche Fördermengensenkung durch das Erdölkartell Opec und weiterer Staaten fraglich blieb. Am Donnerstag und Freitag tagen dazu Opec und Opec+. WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 46,78 Dollar. Für Brent geht es um 1,4 Prozent auf 51,13 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.641,04 1.636,85 +0,3% +4,19 +8,2%

Silber (Spot) 17,22 17,25 -0,2% -0,03 -3,5%

Platin (Spot) 873,25 876,60 -0,4% -3,35 -9,5%

Der Goldpreis konnte die Vortagesgewinne behaupten, nachdem er den höchsten Tagesgewinn seit Juni 2019 verzeichnet hatte. Der Preis für die Feinunze lag im späten US-Geschäft um 0,2 Prozent niedriger bei 1.638 Dollar. Sinkende Zinsen, steigende Inflation sowie die konjunkturelle Abschwächung steigerten die Attraktivität des Edelmetalls, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

BANKENREGULIERUNG USA

Die US-Notenbank (Fed) hat die Kapitalvorschriften für die größten US-Banken neu gestaltet und damit eine der größten Änderungen des Regelwerks während der Präsidentschaft von Donald Trump abgeschlossen. Die neuen Regeln schreiben Großbanken vor, dass sie einen "Stresstest-Kapitalpuffer" ausbauen müssen.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise sind im Februar in der Kernrate um 3,2 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

KONJUNKTUR USA

In der US-Wirtschaft machen sich laut dem Beige Book der US-Notenbank erste Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs bemerkbar. Vor allem das produzierende Gewerbe sei betroffen, heißt es in dem Konjunkturbericht. Die Firmen machten deutlich, dass die Ausbreitung des Virus die Nachfrage aus China dämpfe. Außerdem fürchten sie Beeinträchtigungen der Lieferketten. Als Unsicherheitsfaktor geben die Firmen neben dem Virus die US-Präsidentschaftswahl an, die im November stattfindet.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat sich laut Prognosen bei den Vorwahlen der oppositionellen Demokraten auch im Bundesstaat Maine gegen seinen Rivalen Bernie Sanders durchgesetzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2020 02:05 ET (07:05 GMT)