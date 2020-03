DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1008 -0,1% 1,1016 1,1130 -1,9%

EUR/JPY 117,82 -0,3% 118,13 118,85 -3,4%

EUR/GBP 0,9114 -0,1% 0,9121 0,9118 +7,7%

GBP/USD 1,2075 -0,0% 1,2076 1,2211 -8,9%

USD/JPY 107,05 -0,2% 107,26 106,70 -1,5%

USD/KRW 1249,66 +0,9% 1239,08 1239,43 +8,2%

USD/CNY 7,0216 +0,2% 7,0079 7,0105 +0,8%

USD/CNH 7,0422 +0,2% 7,0293 7,0265 +1,1%

USD/HKD 7,7652 +0,0% 7,7619 7,7654 -0,3%

AUD/USD 0,5991 +0,0% 0,5989 0,6080 -14,5%

NZD/USD 0,5939 -0,0% 0,5942 0,6041 -11,8%

Bitcoin

BTC/USD 5.238,01 -4,1% 5.459,51 5.381,51 -27,4%

Der Dollar erholte sich kräftig von dem Rücksetzer, den er nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank vom Wochenende verzeichnet hatte. Im Gegenzug fiel der Euro von über 1,12 in der Spitze am Vortag auf knapp über 1,10 Dollar im späten US-Geschäft. Der Dollar-Index gewann 1,5 Prozent. Auslöser war eine sehr starke Erholung der Renditen am Anleihemarkt. Die Analysten der ING warnten jedoch, dass sich das rasch wieder ändern könne, wenn die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Wirkung zeigen sollten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 26,30 26,95 -2,4% -0,65 -56,5%

Brent/ICE 28,31 28,73 -1,5% -0,42 -56,3%

Die Ölpreise machten die Erholung an den Finanzmärkten nicht mit, sondern fielen stattdessen auf den bereits erreichten Vierjahrestiefs noch weiter zurück um bis zu 6 Prozent im US-Späthandel. Rezessionsängste als Folge der Corona-Pandemie, die massiven Einschränkungen im Reiseverkehr und vor allem der von Saudi-Arabien initiierte Preiskrieg mit Russland hätten hier weiter belastet, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.512,60 1.534,12 -1,4% -21,52 -0,3%

Silber (Spot) 12,46 12,73 -2,1% -0,27 -30,2%

Platin (Spot) 660,00 668,45 -1,3% -8,45 -31,6%

Kupfer-Future 2,22 2,32 -4,0% -0,09 -20,7%

Der Goldpreis drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Der ungewöhnliche Anstieg parallel zu den anziehenden Renditen am Anleihemarkt zeige, wie traditionelle Beziehungen zwischen den Anlageklassen außer Kraft seien, meinte ein Teilnehmer. An anderer Stelle hieß es, das Gold habe von den von der Notenbank zur Verfügung gestellten kurzfristigen Liquiditätshilfen profitiert. Der Goldpreis war an den Vortagen stärker gefallen, worin Marktteilnehmer auch ein Zeichen dafür sahen, dass Anleger derzeit alles zu Geld zu machen versuchen, das sich leicht verkaufen lässt. Mathieu Savary von BCA verglich die aktuelle Lage mit der Situation im Oktober 2008, als die Angst vor Liquiditätsengpässen am Markt umgegangen sei. Zuletzt kostete die Feinunze 23 Dollar mehr, 1.531 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS AUSTRALIEN

Die australische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie ihren Bürgern alle Auslandsreisen bis auf Weiteres untersagt.

US-VORWAHLEN

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden ist der Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten einen großen Schritt näher gekommen. Bei den von der Coronavirus-Krise überschatteten Vorwahlen gewann der 77-Jährige in Florida, Illinois und Arizona und damit in allen drei Bundesstaaten, in denen am Dienstag abgestimmt wurde.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 7,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte bei Rohöl eine Zunahme um 2,6 Millionen Barrel und bei Benzin ein Minus von 3,8 Millionen Barrel.

AKTIENHANDEL PHILIPPINEN

Der am Vortag ausgesetzte Handel auf den Philippinen soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden, allerdings mit deutlich verkürzten Handelszeiten, wie die Börsenaufsicht mitteilte. Hintergrund der Aussetzung war die starke Ausbreitung des Coronavirus in dem Land. Deshalb war eine landesweite Quarantäne verhängt worden. Die Philippinen waren der erste Aktienmarkt weltweit, der diesen Schritt vollzogen hat.

OLYMPISCHE SPIELE TOKIO

Trotz der sich rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie will das Internationale Olympische Komitee (IOC) weiterhin an der Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokio festhalten. Mehr als vier Monate vor den Spielen sei jetzt nicht die Zeit für "drastische Entscheidungen", erklärte das IOC.

APPLE

will die eigenen Ladengeschäfte vorerst geschlossen halten. Damit werden die Läden nicht wie bislang geplant am 27. März wiedereröffnet.

TESLA

Das Büro des Sheriffs im kalifornischen Heimatbezirk der Autofabrik von Tesla hat den Autobauer angewiesen, seine Produktion zu stoppen. Das Werk in Freemont hatte weiter Fahrzeuge produziert, obwohl die Bezirke um San Francisco am Vortag wegen der Coronavirus-Pandemie eine Anweisung zur Schließung nicht notwendiger Betriebe erteilt hatten, damit die Menschen zu Hause bleiben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 03:12 ET (07:12 GMT)