METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.664,01 1.618,22 +2,8% +45,79 +9,7%

Silber (Spot) 15,28 14,42 +6,0% +0,86 -14,4%

Platin (Spot) 744,90 721,00 +3,3% +23,90 -22,8%

Kupfer-Future 2,28 2,19 +2,7% +0,06 -18,9%

Der Goldpreis legte zu. In den vergangenen Wochen lief er oftmals parallel zum Aktienmarkt, weil viele Teilnehmer bei stark fallenden Aktienmärkten auch andere Assets verkaufen mussten, etwa um Nachschusspflichten nachkommen zu können. Der Preis für die Feinunze stieg um 3,0 Prozent auf 1.667 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Der UN-Sicherheitsrat will sich am Donnerstag erstmals mit der weltweiten Corona-Krise befassen. Die Videokonferenz des Gremiums zu der Pandemie werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sagte ein Diplomat am UN-Hauptquartier in New York der Nachrichtenagentur AFP.

INNENPOLITIK USA

Die für diesen Dienstag geplanten Präsidentschaftsvorwahlen im US-Bundesstaat Wisconsin sollen laut einer Gerichtsentscheidung trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Das Oberste Gericht von Wisconsin erklärte am Montag ein Dekret des Gouverneurs für ungültig, durch das die Abstimmungen verschoben werden sollten.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) ließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent. Wegen der Corona-Krise sieht die RBA eine erhebliche Eintrübung der Wirtschaft des Landes im zweiten Quartal.

PRIVATE AUSGABEN JAPAN

Die privaten Haushalte in Japan gaben im Februar 0,3 Prozent weniger aus als im Vorjahr. Ökonomen hatten jedoch mit einem Rückgang der Ausgaben um 3,9 Prozent gerechnet. Bei den Arbeitnehmer-Haushalten wurde ein Rückgang um 0,4 Prozent verzeichnet. Die Konsumneigung ging auf Jahressicht um 2,0 Punkte zurück. Sie betrug im Februar 67,4 Prozent.

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise stiegen in der Kernrate im März um 3,0 Prozent zum Vorjahr.

AIRBNB

Wie der Betreiber einer Plattform zur Vermittlung von Ferienwohnungen mitteilte, stecken die Finanzinvestoren Silver Lake und Sixth Street Partners insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen, das besonders stark unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung leidet.

