DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0865 -0,1% 1,0875 1,0857 -3,1%

EUR/JPY 115,66 -0,2% 115,95 115,69 -5,1%

EUR/GBP 0,8705 -0,2% 0,8720 0,8710 +2,9%

GBP/USD 1,2481 +0,1% 1,2473 1,2467 -5,8%

USD/JPY 106,46 -0,2% 106,66 106,54 -2,1%

USD/KRW 1203,87 -0,6% 1210,67 1218,60 +4,2%

USD/CNY 7,0511 -0,4% 7,0768 7,0769 +1,3%

USD/CNH 7,0553 -0,2% 7,0729 7,0818 +1,3%

USD/HKD 7,7506 +0,0% 7,7503 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6569 +0,2% 0,6558 0,6536 -6,3%

NZD/USD 0,6151 +0,2% 0,6136 0,6099 -8,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.383,26 +5,8% 8.867,01 7.945,41 +30,1%

Der Dollar kam mit den taubenhaften Äußerungen der Fed etwas zurück. Der Euro stieg auf 1,0875 nach Wechselkursen um 1,0820 Dollar am Vorabend. Die umfassenden Maßnahmen der Fed in Reaktion auf die Corona-Pandemie könnten den Dollar nach Ansicht der Analysten von MUFG stärker schwächen, zumal gleichzeitig die Flucht in den Dollar als sicherer Hafen angesichts der nachlassenden Volatilität an den Finanzmärkten nachlasse.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 17,32 15,06 +15,0% 2,26 -70,9%

Brent/ICE 24,69 22,54 +9,5% 2,15 -61,5%

Beobachter sprachen bei der Rally nur von einer technischen Gegenbewegung, denn die jüngsten Belastungsfaktoren - Überangebot, Nachfrageeinbruch und knapp werdende Lagerkapazitäten - bestünden weiter. Allerdings stiegen die Rohöllagerbestände in den USA in der Vorwoche weniger dramatisch als befürchtet. Die Benzinbestände sanken sogar, obwohl auch hier mit einem Lageraufbau gerechnet worden war. WTI sprang um 22 Prozent auf 15,06 Dollar nach oben. Für Brent ging es um 10,2 Prozent auf 22,54 Dollar aufwärts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,50 1.712,65 +0,2% +2,85 +13,1%

Silber (Spot) 15,40 15,40 0% 0 -13,7%

Platin (Spot) 783,30 778,45 +0,6% +4,85 -18,8%

Kupfer-Future 2,41 2,37 +1,3% +0,03 -14,3%

Der Goldpreis folgte den Ölpreisen nach oben. Die Ölpreisrally dürfte die Lebenshaltung verteuern und damit die ohnehin herrschenden Inflationssorgen wegen der gigantischen Rettungspakete von Regierungen und Notenbanken noch vergrößern, hieß es. Fed-Chef Powell hatte den Goldpreis in seiner Pressekonferenz zusätzlich befeuert, als er angekündigte, die Fed werde noch mehr tun müssen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.716 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,8 (März: 52,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,0 Punkten prognostiziert.

BOEING

Die Bonitätseinstufung des Flugzeugbauers sinkt. Wie die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) mitteilte, hat sie den Flugzeugbauer auf BBB- von BBB abgestuft. Der Ausblick ist stabil. Das Rating ist damit gerade noch im Investmentgrade-Bereich.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz sank laut Mitteilung zwar auf 2,37 Milliarden von 2,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten allerdings mit 2,32 Milliarden Dollar einen stärkeren Rückgang befürchtet. Das Nettoergebnis aus fortgeführtem Geschäft sank ebenfalls - auf 485 Millionen oder 64 Cent je Aktie von 516 Millionen oder 57 Cent je Aktie im Vorjahr. Bereinigt verdiente der US-Konzern 77 Cent. Analysten hatten allerdings nur 70 Cent erwartet.

FACEBOOK

hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung erzielt und die Zahl der aktiven Nutzer spürbar erhöht.

MICROSOFT

ist dank eines starken Cloudgeschäfts im dritten Geschäftsquartal stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende März um 15 Prozent auf 35 Milliarden US-Dollar. In allen drei Geschäftsbereichen habe der Konzern Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielt.

QUALCOMM

Der US-Halbleiterhersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertroffen.

SOFTBANK

Das Investment in Wework und die Garantien für den Anbieter von Büroflächen haben Softbank im abgelaufenen Geschäftsjahr voraussichtlich einen deutlich höheren Verlust als bislang erwartet eingebrockt. Der Technologiekonzern erwartet er für das am 31. März beendete Geschäftsjahr einen Verlust von 900 Milliarden Yen, umgerechnet 7,8 Milliarden Euro. Bislang hatte Softbank ein Minus von 750 Milliarden Yen in Aussicht gestellt.

TESLA

hat Investoren mit einem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach dem Model 3 überrascht. Zudem erzielte der US-Konzern einen Umsatzsprung.

