METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.723,47 1.728,10 -0,3% -4,63 +13,6%

Silber (Spot) 17,92 18,10 -1,0% -0,18 +0,4%

Platin (Spot) 842,15 844,25 -0,2% -2,10 -12,7%

Kupfer-Future 2,48 2,49 -0,5% -0,01 -12,0%

Der Goldpreis gab nach. Die Feinunze kostete mit 1.727 Dollar 13 weniger als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UNRUHEN USA

Die Welle der Wut über Rassismus und Polizeigewalt in den USA flacht nicht ab: Erneut haben landesweit Demonstranten das immer wieder brutale Vorgehen von Polizisten gegen Afroamerikaner angeprangert. Dabei setzten sie sich teilweise über Ausgangssperren hinweg. Zu der wohl größten Demonstration des Tages strömten schätzungsweise 60.000 Menschen im texanischen Houston zusammen. Die erneuten Proteste blieben zunächst überwiegend friedlich. Die Demonstranten ließen sich nicht davon abschrecken, dass Präsident Donald Trump am Vortag mit dem Einsatz der Armee gedroht hatte, um Randalierer zu stoppen.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Die australische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2020 zum ersten Mal seit 2011 geschrumpft. Die Buschfeuer und die Einschränkungen durch die Pandemie haben die Kauflust und das Vertrauen der Verbraucher erschüttert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,4 Prozent höher. Australien steht vor der ersten Rezession seit fast 30 Jahren. Es wird erwartet, dass die Entwicklung im zweiten Quartal weitaus schlechter ausfallen wird.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Zentralbank will der durch die Corona-Pandemie geschwächten Wirtschaft stärker unter die Arme greifen. "Die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft sind größer als erwartet", sagte Pan Gongsheng, einer der Vizegouverneure der People's Bank of China (PBoC). "Also müssen wir die geldpolitische Unterstützung hochfahren, um Unternehmen zu halten und sowohl den Arbeitsmarkt als auch das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren."

BOEING

Der Touristikkonzern Tui hat sich mit dem Flugzeughersteller Boeing auf einen Ausgleich für die Folgen des Flugverbots für die 737 Max geeinigt. Die Vereinbarung beinhaltet den Angaben von Tui zufolge eine Kompensation, die einen erheblichen Teil des finanziellen Schadens abdeckt, sowie ein Guthaben für künftige Flugzeugbestellungen. Die Kompensation soll schrittweise in den kommenden zwei Jahren erfolgen. Über die finanziellen Details der Vereinbarung sei Stillschweigen vereinbart worden.

LYFT

Die Lockerung der Corona-Restriktionen gibt dem Fahrdienstvermittler Lyft wieder Auftrieb. Wie der Uber-Konkurrent mitteilte, ist die Nachfrage in den vergangenen Wochen gestiegen. Allerdings liegt sie nach wie vor deutlich unter dem Niveau von vor einem Jahr.

ZOOM

profitiert von der erheblich höheren Nachfrage nach Videokonferenzen in der Corona-Krise. Nach einem kräftigen Anstieg im ersten Quartal erhöhte die Zoom Video Communications Inc ihren Umsatzausblick für das laufende Jahr. Zoom meldete für das erste Quartal, das am 30. April endete, einen Umsatz von 328 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 169 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

