Nach mehreren Zwischenfällen an der indisch-chinesischen Grenze haben sich beide Staaten auf eine "friedliche Beilegung" des Streits verständigt. Zuletzt hatten die Spannungen an der 3.500 Kilometer langen Grenze, deren genauer Verlauf umstritten ist, zugenommen. Am 9. Mai wurden mehrere indische und chinesische Soldaten bei einem Zusammenstoß durch Faustschläge und Steinwürfe im indischen Bundesstaat Sikkim verletzt. Daraufhin überschritten chinesische Streitkräfte nach Angaben indischer Behörden die Demarkationslinie in der weiter westlich gelegenen Region Ladakh.

KONJUNKTUR CHINA

Nach dem unerwarteten Anstieg im April sind Chinas Exporte im Mai wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder gefallen. Die Ausfuhren sanken um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach einem Anstieg von 3,5 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang um 6,5 Prozent prognostiziert. Die Importe sanken um 16,7 Prozent. Hier hatten die Ökonomen mit einem Rückgang von lediglich 8,1 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal weniger stark geschrumpft als zunächst angenommen. Das BIP sank annualisiert um 2,2 Prozent, verglichen mit der vorläufigen Schätzung von 3,4 Prozent. Im ersten Quartal hatten sich erste Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt. Im Vorquartal war die Wirtschaft um revidierte 7,3 Prozent geschrumpft, ausgelöst von einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt befindet sich damit in der Rezession.

KONJUNKTUR USA

Die Verbraucherkredite in den USA sind im April um 68,7 Milliarden Dollar gesunken, verglichen mit einem auf 6,9 Milliarden revidierten Minus im März.

NORDKOREA

hat mit der Schließung des gemeinsamen Verbindungsbüro mit Südkorea gedroht. Hintergrund ist ein Streit über eine Aktion südkoreanischer Aktivisten, die Flugblätter mit kritischen Botschaften über die Politik des Nordens über die Grenze geschickt hatten.

RASSENUNRUHEN USA

- US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Rückzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet. Alles sei nun "unter perfekter Kontrolle".

- New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat die wegen der Anti-Rassismus-Proteste verhängte einwöchige nächtliche Ausgangssperre wieder aufgehoben.

USA/CHINA

Die USA haben ein angedrohtes Flugverbot für chinesische Airlines leicht gelockert. Chinesischen Fluggesellschaften sollen insgesamt zwei Flüge pro Woche in die USA erlaubt werden. Damit passen die USA ihre Regelung an China an.

USA/PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Der Präsidentschaftskandidatur des US-Demokraten Joe Biden steht nichts mehr im Wege: Der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama hat sich nach den jüngsten Vorwahlen die für die Nominierung nötigen 1.991 Delegiertenstimmen gesichert.

FACEBOOK

Nach anhaltender Kritik am Umgang von Facebook mit kontroversen Beiträgen von US-Präsident Donald Trump hat Konzernchef Mark Zuckerberg eine Überprüfung der Richtlinien angekündigt.

JD.COM

Der chinesische E-Commerce-Gigant JD.com will mit einer Zweitnotierung in Hongkong bis zu 31,39 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 3,6 Milliarden Euro) einsammeln. JD.com folgt mit dem Börsengang dem Beispiel des Konkurrenten Alibaba, der bereits im vergangenen November diesen Schritt getan hatte.

NETEASE

Der Online-Gaming-Spezialist NetEase will mit einer Börsennotierung in Hongkong bis zu 21,09 Milliarden Hongkong-Dollar einzusammeln.

===

