Die Ölpreise drehten ins Plus. Neben dem schwachen Dollar setzten Anleger auf Konjunkturerholung angesichts der weiterhin extrem lockeren Geldpolitik . Insbesondere das Ausbleiben von Zinserhöhungen 2021 nannten Händler als Grund für den Stimmungsumschwung. Zuvor hatten randvolle US-Lager die Preise noch belastet. Die US-Vorräte kletterten auf Rekordhoch. WTI gewann 1,7 Prozent auf das Dreimonatshoch von 39,60 Dollar, Brent zog um 1,3 Prozent auf 41,73 Dollar an. Im asiatischen Handel rutschen die Ölpreise wieder deutlich ins Minus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.728,54 1.737,10 -0,5% -8,56 +13,9%

Silber (Spot) 17,86 18,30 -2,4% -0,44 +0,1%

Platin (Spot) 829,85 833,50 -0,4% -3,65 -14,0%

Kupfer-Future 2,64 2,66 -0,8% -0,02 -6,4%

Der Goldpreis setzte seine Aufwärtsbewegung fort, die ihn vom Freitagstief bei 1.670 Dollar auf zuletzt 1.739 Dollar geführt hatte. Das Tagesplus betrug 1,4 Prozent. Gestützt wurde der Preis des Edelmetalls vom nachgebenden Dollar, der Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung und der massiven Liquiditätsflutung der Fed.

JUST EAT TAKEAWAY

Der Essenslieferdienst verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es den US-Lieferdienst Grubhub in einem rein aktienbasierten Deal, in dem das Unternehmen mit 7,3 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Grubhub-Anteilseigner erhalten pro Aktie 0,6710 Aktien von Just Eat Takeaway. Die Niederländer haben damit den US-Fahrdienstvermittler Uber ausgestochen, der wochenlang mit Grubhub über einen Zusammenschluss verhandelt hatte.

NESTLE

baut ihr Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln in den USA aus. Der Lebensmittelkonzern übernimmt eigenen Angaben zufolge die Vital Proteins. Vital Proteins betreibt neben Nahrungsergänzungsmitteln eine Wellness- und Lifestyle-Plattform. Das US-Unternehmen soll künftig weiter als eigenständiges Unternehmen agieren, so die Nestle SA. Einen Kaufpreis nannte Nestle nicht.

AMAZON

hat der US-Polizei die Anwendung seiner Gesichtserkennungssoftware vorerst untersagt. Das vorläufige Verbot gelte für ein Jahr und solle dem Kongress die Zeit geben, "angemessene Regeln" für den Einsatz derartiger Technologien zu verabschieden, erklärte der US-Internetkonzern am Mittwoch.

JD.COM

Der chinesische E-Commerce-Konzern will mit seiner Zweitnotierung in Hongkong einen Milliardenerlös erzielen. Der Angebotspreis soll bei 226 Hongkong-Dollar je Aktie liegen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Damit könnte das Unternehmen gut 30 Milliarden Hongkong-Dollar einnehmen, umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro. Die Hongkong-Aktie soll erstmals am 18. Juni gehandelt werden. Das Angebotsvolumen könnte noch um 15 Prozent steigen, wenn die beteiligten Banken entsprechende Kaufoptionen ausüben.

