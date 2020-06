Mehr als eine Viertelmilliarde Kinder weltweit haben keinen Zugang zu Bildung, und die Corona-Krise hat diese Lage noch verschärft: Zu diesem Schluss kommt die Unesco in ihrem am Dienstag in Paris veröffentlichten Weltbildungsbericht. Auch Deutschland hat demnach noch Nachholbedarf bei der Chancengleichheit.

ABRÜSTUNGSGESPRÄCHE USA / RUSSLAND

Eine erste Runde neuer Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland ist ohne greifbare Ergebnisse zuende gegangen. Der US-Chefunterhändler Marshall Billingslea bezeichnete die am Montag in Wien geführten Verhandlungen jedoch als "sehr positiv". Es habe "detaillierte Diskussionen" über eine ganze Reihe atomarer Fragen gegeben, schrieb Billingslea am Abend im Kurzbotschaftendienst Twitter, ohne sich näher dazu zu äußern.

HONGKONG

China hat die Kritik der EU an seinem geplanten Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong in scharfer Form zurückgewiesen. Die Hongkong-Politik sei eine "interne Angelegenheit", erklärte am Dienstag in Peking der Europa-Abteilungsleiter im Außenministerium, Wang Lutong. Seine Regierung verbitte sich "jegliche ausländische Einmischung in diese Angelegenheit".

USA / CHINA

Die US-Regierung schränkt die Arbeitsmöglichkeiten weiterer chinesischer Staatsmedien in den Vereinigten Staaten deutlich ein. Künftig würden auch der Fernsehsender China Central Television, die Nachrichtenagentur China News Service sowie die Zeitungen "People's Daily" und "Global Times" als ausländische Vertretungen eingestuft, teilte das Außenministerium in Washington am Montag mit. Es handele sich um "Propagandaeinrichtungen", die der chinesischen Regierung unterstünden.

USA / VENEZUELA

US-Präsident Donald Trump hat sich grundsätzlich offen für ein Treffen mit Venezuelas linksnationalistischem Staatschef Nicolas Maduro gezeigt. "Ich bin nie gegen persönliche Treffen", sagte Trump in einem Interview mit der Nachrichten-Website "Axios". "Ich sage immer, mit einem Treffen kann man wenig falsch machen." Im Kurzbotschaftendienst Twitter schränkte Trump aber am Montag ein, er würde Maduro nur treffen, um über dessen Machtverzicht zu sprechen.

EINWANDERUNGSPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump verlängert wegen der hohen Arbeitslosigkeit in Folge der Coronavirus-Krise den verhängten Einwanderungsstopp bis zum Jahresende. Wie ein US-Regierungsvertreter am Montag sagte, sollen in diesem Jahr keine Green Cards mehr ausgegeben werden. Die Maßnahme wird zudem auf eine Reihe von Arbeitsvisa ausgeweitet, unter anderem auf das sogenannte H1-B-Visum, das viel im Technologie-Sektor verwendet wird.

APPLE

wird in seinen Computern künftig selbst entworfene Chips verbauen. Der Konzern beendet damit eine 15 Jahre währende Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel. Die Neuigkeit wurde im Rahmen der Auftaktrede zur ersten virtuellen Entwicklerkonferenz von Apple bekannt gegeben.

SOFTBANK

Die japanische Technologiekonzern Softbank wird sich von einem Großteil seiner Beteiligung an T-Mobile US trennen. Die Deutsche Telekom gibt Softbank die Zustimmung, bereits innerhalb der nächsten sechs Monate insgesamt rund 193 Millionen T-Mobile US-Aktien über den Markt zu verkaufen, hieß es in einer Mitteilung des Bonner Konzerns. Dies sei im Rahmen der bisherigen Lock-up-Regelung nicht möglich gewesen. Zudem erwerbe Marcelo Claure, CEO der Softbank International und ehemaliger CEO von Sprint, weitere 5 Millionen T-Mobile US Aktien von dem US-Unternehmen. Dies erfolge unter Rückgriff auf Aktien, die T-Mobile US von Softbank erworben habe.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)