- In den USA hat die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am sechsten Tag in Folge bei mehr als 60.000 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden weitere 63.872 Ansteckungsfälle registriert. Zudem wurden nach Angaben der John-Hopkins-Universität weitere 514 Todesfälle registriert. Erst am Freitag war bei den täglichen Neuinfektionen mit 77.638 Fällen ein neues Rekordhoch erreicht worden. Ungeachtet der rasant steigenden Infektionszahlen wird weiter heftig über Vorschriften zum Tragen von Atemschutzmasken gestritten.

- In Südafrika hat die Zahl der verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Marke von 5.000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 85 Todesopfer gezählt. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle lag bei rund 364.000. Südafrika ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land auf dem afrikanischen Kontinent.

- Nach hunderten neuen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus in den vergangenen zwei Wochen schlagen die Behörden in Hongkong Alarm. Regierungschefin Carrie Lam sagte, die Lage sei "wirklich kritisch". In den vergangenen 24 Stunden habe es einen Rekordanstieg von mehr als hundert Neuinfektionen gegeben.

- Die G20-Staaten erwägen eine Verlängerung des Schuldenmoratoriums für die ärmsten Länder der Welt wegen der Coronavirus-Pandemie.

BEZIEHUNGEN CHINA - GROSSBRITANNIEN

China hat Großbritannien vor der Stationierung eines Flugzeugträgers im Pazifik gewarnt. Eine mögliche Entsendung der "HMS Queen Elizabeth" sei ein "sehr gefährlicher Schritt", der die bereits angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verschlechtern könnte, sagte der chinesische Botschafter in Großbritannien, Liu Xiaoming.

MARS-MISSION EMIRATE

Die erste Mars-Mission der Vereinigten Arabischen Emirate ist erfolgreich gestartet. Nach zweimaligem Aufschub wegen schlechten Wetters hob die japanische Rakete mit der Sonde Al-Amal an Bord in der Nacht zum Montag vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima ab. Fast genau eine Stunde nach dem Start koppelte sich die Sonde dann von der Trägerrakete ab. Nach den Plänen der Emirate soll die Sonde im Februar 2021 mit der Umrundung des Roten Planeten beginnen.

EXPLOSION IRAN

Eine Explosion hat ein Wärmekraftwerk in der zentraliranischen Provinz Isfahan erschüttert. Ein alter Transformator sei am frühen Morgen explodiert, sagte der Geschäftsführer der Elektrizitätsgesellschaft von Isfahan der iranischen Nachrichtenagentur Irna. Es habe keine Verletzten gegeben. Bei einem weiteren Vorfall im Nordwesten des Landes wurden laut Irna zwei Feuerwehrmänner beim Versuch verletzt, einen Brand in einer Zellophan-Fabrik zu löschen. Die Vorfälle sind die jüngsten in einer Reihe von Bränden und Explosionen an militärischen und zivilen Standorten im Iran in den vergangenen Wochen.

INNENPOLITIK IRAN

Im Iran ist die Hinrichtung von drei Teilnehmern der Proteste vom November 2019 vorerst gestoppt worden. "Wir hoffen, dass das Urteil gekippt wird", sagte Babak Paknia, einer der Anwälte der Verurteilten, AFP, nachdem das Oberste Gericht einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zugelassen hatte. Das Todesurteil gegen die drei Demonstranten hatte international heftige Kritik ausgelöst.

LIBYENKRISE

Deutschland, Frankreich und Italien haben den ausländischen Unterstützern der Bürgerkriegsparteien in Libyen mit Sanktionen gedroht. In einer gemeinsamen Erklärung riefen Berlin, Paris und Rom "alle libyschen Parteien ebenso wie ihre ausländischen Unterstützer dazu auf, unverzüglich die Kampfhandlungen und die militärische Aufrüstung im ganzen Land einzustellen". Unter anderen der Türkei und Russland wird eine ständige Einmischung in den libyschen Bürgerkrieg vorgeworfen.

INNENPOLITIK RUSSLAND

In der ostrussischen Stadt Chabarowsk haben zehntausende Menschen in einer Anti-Kreml-Kundgebung gegen die Verhaftung des Provinzgouverneurs Sergej Furgal demonstriert. Die Demonstranten forderten Furgals Freilassung sowie einen "fairen Prozess" vor Ort in Chabarowsk statt in Moskau, wie ein AFP-Reporter berichtete.

FACEBOOK/DISNEY

Der Boykott gegen Facebook zieht weiter Kreise. Nun hat offenbar auch der Unterhaltungskonzern Walt Disney seine Werbeausgaben auf dem sozialen Netzwerk drastisch gekürzt, wie von informierten Personen zu erfahren ist. Anlass für die Boykott-Welle ist der laxe Umgang von Facebook mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten.

PFIZER

Die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech haben mit Großbritannien eine Vereinbarung über die Lieferung von 30 Millionen Dosen ihres Impfstoffkandidaten BNT162 gegen Covid-19 vereinbart. Der Impfstoff ist zurzeit noch in der klinischen Entwicklung, die Vereinbarung steht deshalb unter dem Vorbehalt des Erfolgs der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung.

TWITTER

Für die Attacke auf rund 130 Twitter-Konten von Prominenten wie Ex-US-Präsident Barack Obama und Tesla-Chef Elon Musk sind nach Angaben des Unternehmens Mitarbeiter "manipuliert" worden.

