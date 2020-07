Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 41,83 Dollar. Etwas belastend wirkte die jüngste Eskalation der US-chinesischen Spannungen, die Konjunktursorgen weckte, wie es hieß. Zudem meldeten sowohl der US-Branchenverband API wie auch das Energieministeriums wider Erwarten eine deutlichere Zunahme der US-Ölvorräte.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.873,49 1.872,50 +0,1% +0,99 +23,5%

Silber (Spot) 22,80 23,08 -1,2% -0,28 +27,7%

Platin (Spot) 923,13 925,00 -0,2% -1,88 -4,3%

Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,4% -0,01 +3,0%

Der Goldpreis setzte seine Hausse fort. Die Feinunze verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 1.868 Dollar. Unter anderem profitiert das Edelmetall derzeit vom schwächelnden Dollar, durch den es für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger wird. Daneben ist es Nutznießer der niedrigen Zinsen sowie der Erwartung tendenziell eher steigender Inflationsraten, falls sich die Volkswirtschaften mit den zahlreichen Hilfsprogrammen stabilisieren. Wie am Vortag rückte der Silberpreis noch sehr viel deutlicher vor, nämlich um 7,3 Prozent auf 22,95 Dollar. Hier stützen vor allem Konjunkturhoffnungen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der Coronavirus-Infektionen die Marke von vier Millionen überschritten. Mehr als die Hälfte der Fälle wurde aus Brasilien gemeldet.

Noch bis vor kurzem galt New York als der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat - nun hat Kalifornien den Ostküstenstaat überholt. Wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom mitteilte, stieg die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in dem Bundesstaat um einen Rekordwert von mehr als 12.800 auf insgesamt 413.576. Dies waren rund 4.700 Infektionsfälle mehr als seit Beginn der Pandemie in New York gezählt wurden.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

BIP 2Q -3,3% gg Vorquartal, -2,9% gg Vorjahr

BIP 2Q PROGNOSE -2,4% gg Vorquartal, -2,1% gg Vorjahr

KONFLIKT USA - CHINA

Der Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich immer weiter zu. Wie die Außenministerien in Washington und Peking mitteilten, wiesen die US-Behörden die chinesische Regierung an, ihr Konsulat im texanischen Houston zu schließen.

TESLA

Tesla hat nach dem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage erneut schwarze Zahlen auch im zweiten Quartal geschrieben. Dabei verbuchte der US-Konzern aber einen Umsatzrückgang. Den Gewinn bezifferte Tesla für die drei Monate auf 104 Millionen Dollar oder 50 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der US-Konzern noch einen Verlust von 2,31 Dollar je Aktie eingefahren. Analysten hatten bei Tesla einen Verlust von 14 Cent je Aktie erwartet.

NIKE

Der US-Sportartikelgigant hat die Streichung von Arbeitsplätzen angekündigt. Nike nannte zwar keine Zahlen zu den möglichen Jobverlusten, erwartete aber einen "Verlust von Jobs im gesamten Unternehmen", wie Nike-Chef John Donahoe mitteilte.

NVIDIA/SOFTBANK

Es gibt eine neue Wendung in der sich entfaltenden Saga über die Pläne des Softbank-Konzerns mit Arm Holdings, der in Großbritannien ansässigen Chipdesign-Sparte, die Softbank 2016 für 32 Milliarden US-Dollar übernommen hat. Laut einem Bericht ist der US-Chipkonzern Nvidia in den vergangenen Wochen an Softbank herangetreten, um Arm Holdings möglicherweise direkt zu kaufen.

SK HYNIX

Dank solider Nachfrage nach Speicherchips und entsprechenden Preisen hat der Halbleiterhersteller SK Hynix seinen Nettogewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt. Der Überschuss belief sich auf 1,264 Billionen koreanische Won, verglichen mit 537,03 Milliarden im gleichen Quartal des Vorjahres. Es übertraf die Konsensusprognose von 1,250 Billionen Won. Die Einnahmen stiegen um 33 Prozent auf 8,607 Billionen Won.

