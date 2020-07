DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:33 % YTD

EUR/USD 1,1761 -0,3% 1,1792 1,1754 +4,9%

EUR/JPY 123,81 +0,1% 123,73 123,35 +1,6%

EUR/GBP 0,9076 +0,1% 0,9071 0,9082 +7,2%

GBP/USD 1,2959 -0,3% 1,2999 1,2943 -2,2%

USD/JPY 105,26 +0,3% 104,94 104,95 -3,2%

USD/KRW 1193,98 +0,3% 1190,04 1193,83 +3,4%

USD/CNY 7,0026 +0,0% 7,0018 7,0019 +0,6%

USD/CNH 7,0038 +0,1% 6,9971 7,0022 +0,6%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7505 -0,5%

AUD/USD 0,7157 -0,5% 0,7191 0,7176 +2,1%

NZD/USD 0,6635 -0,5% 0,6672 0,6665 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 10.962,51 -2,9% 11.294,01 11.022,13 +52,0%

Der Dollar geriet im Anschluss an die Fed-Aussagen im US-Geschäft zwar leicht unter Druck, konnte die Verluste jedoch schließlich wieder aufholen. Der Euro kletterte zunächst auf ein Zweijahreshoch bei 1,1806 Dollar, notierte im späten US-Handel mit 1,1777 Dollar aber wieder knapp unter dem Niveau vor den Aussagen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,21 41,27 -0,1% -0,06 -28,7%

Brent/ICE 43,68 43,75 -0,2% -0,07 -30,1%

Die Ölpreise profitierten von einem viel stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der US-Öllagerbestände in der vergangenen Woche. Marktteilnehmer verwiesen insbesondere auf eine deutlich gestiegene Benzinnachfrage, die sich auf dem höchsten Stand seit März bewegt habe. WTI-Öl gewann 0,5 Prozent auf 41,24 Dollar je Barrel, Brent stieg um 1,2 Prozent auf 43,74 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,40 1.970,90 -0,5% -10,50 +29,2%

Silber (Spot) 23,78 24,43 -2,6% -0,64 +33,2%

Platin (Spot) 927,53 929,00 -0,2% -1,48 -3,9%

Kupfer-Future 2,92 2,92 +0,0% +0,00 +3,5%

Der Goldpreis kletterte nach den Fed-Aussagen bis auf knapp 1.981 Dollar und erreichte damit das gereade erst aufgestellte neue Allzeithoch. Im Anschluss kam der Preis für die Feinunze jedoch wieder zurück und legte schließlich auf Tagessicht um 0,5 Prozent auf 1.970 Dollar zu. Vor den Fed-Aussagen hatte er bei 1.960 Dollar gelegen. Beobachter glauben, dass Gold noch einiges an Terrain erobern könnte. Am Vortag hatte Goldman Sachs ein 12-Monatsziel von 2.300 Dollar ausgerufen. Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag setzen sich die Gewinnmitnahmen fort.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- USA

In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

- Trotz einer nunmehr zweiwöchigen Ausgangssperre in Melbourne steigen die Corona-Fallzahlen im australischen Bundesstaat Victoria weiter dramatisch an. Nach mehreren Ausbrüchen in Seniorenheimen meldete Australien eine Rekordzahl an landesweiten Neuinfektionen - und registrierte die höchste Todeszahl seit Beginn der Pandemie.

- Japan lockert seine rigorosen Corona-Einreisebeschränkungen etwas. Ab kommenden Mittwoch darf ein Teil der Ausländer mit Wohnsitz in Japan wieder ins Land. Rund 90.000 Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigungen - darunter Geschäftsleute, Studenten und Auszubildende - sitzen derzeit im Ausland fest.

- Brasilien

öffnet trotz der weiterhin rasanten Ausbreitung des Coronavirus im Land seine Grenzen wieder für ausländische Flugreisende.

KONJUNKTUR JAPAN

Der japanischen Einzelhandelsumsatz lag im Juni 1,2 Prozent unter Vorjahr, der Einzelhandelsumsatz in den Supermärkten ging um 3,5 Prozent zurück.

US-INTERNETKONZERNE

Die Chefs der US-Internetriesen Amazon, Apple, Google und Facebook haben sich bei einer Kongressanhörung zu ihrer Marktmacht scharfe Kritik anhören müssen. Die Dominanz der großen Internetkonzerne sorgt in den USA - wie auch in der Europäischen Union - für wachsende Kritik. Es laufen mehrere Untersuchungen zu der Frage, ob Google und Co. ihre Marktmacht missbrauchen.

PAYPAL

hat im zweiten Quartal dank eines verstärkten Übergangs zum kontaktlosen Bezahlen aufgrund der Corona-Pandemie das bisher beste Quartalsergebnis vorgelegt und die Analystenschätzungen übertroffen. Der Umsatz des Zahlungsdienstleisters stieg um 25 Prozent auf 5,26 Milliarden Dollar, netto verdiente Paypal 1,53 (Vorjahr: 0,83) Milliarden Dollar.

QUALCOMM / HUAWEI

Qualcomm hat den Streit mit der chinesischen Huawei beigelegt und trotz der US-chinesischen Handelskonflikte einen langfristigen Lizensierungsvertrag geschlossen. Der US-Konzern erhält dafür nun eine Abschlagszahlung über 1,8 Milliarden US-Dollar von dem Smartphonehersteller.

HUAWEI

ist größter Smartphone-Hersteller der Welt. Das UNternehmen zog im zweiten Quartal erstmals an der südkoreanischen Samsung Technologies vorbei, wie aus Daten des Marktforschers Canalys hervorgeht.

