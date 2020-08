Am Dienstag war der Preis für die Feinunze Gold bis auf 2.020 Dollar gestiegen, womit der fast zehn Jahre alte Rekord übertroffen wurde. Am Mittwoch schnellte der Preis bis auf 2.031 Dollar in die Höhe, aktuell fällt er etwas zurück auf 2.012 Dollar. Die Unsicherheiten um die Corona-Pandemie wie in geopolitischer Hinsicht befördern Gold ebenso wie Niedrigzinsen, die Flutung der Märkte mit billigem Geld und die aktuelle Dollar-Schwäche.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 54,1 (Juni: 58,4) Punkte.

LIBANON

In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind durch gewaltige Explosionen am Dienstag mindestens 27 Menschen getötet worden. Nach "vorläufigen Schätzungen" des Gesundheitsministeriums wurden rund 2.500 Menschen verletzt. Die Ursache der Detonationen im Hafengebiet war zunächst unklar, die Sicherheitsbehörden vermuteten veraltetes explosives Material als Auslöser.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,6 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein konstantes Niveau gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,7 Millionen Barrel nach minus 0,0 Millionen eine Woche zuvor.

FOX

hat im vergangenen Quartal einen Gewinneinbruch um mehr als 70 Prozent verbucht. Da wegen der Coronavirus-Pandemie weniger Live-Sportveranstaltungen stattfanden, gingen die Werbeeinnahmen deutlich zurück.

===

