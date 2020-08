AUßENPOLITIK USA/AFGHANISTAN

Angesichts der Fortschritte in den afghanischen Friedensbemühungen streben die USA einen Abbau ihrer Truppenpräsenz in dem Land auf unter 5.000 Soldaten in den kommenden vier Monaten an. Der Truppenabbau bleibe jedoch von der "Lage im Land" abhängig, erklärte das Pentagon.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 167,5 Mrd JPY (PROG: Überschuss 110,0 Mrd JPY)

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 167,5 Mrd JPY; -86,6% gg Vj

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Wirtschaftsentwicklung in Singapur hat im zweiten Quartal schwächer gezeigt als zunächst ermittelt. Die Wirtschaft ist um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Zunächst war ein Minus von 12,6 Prozent gemeldet worden. Das Ministerium führte die Konjunkturschwäche auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurück und auf eine geringe externe Nachfrage. Der Handel schwächte sich im Quartal um 8,2 Prozent ab, nachdem es im ersten Quartal um 5,6 Prozent nach unten gegangen war.

UNTERNEHMENSSCHULDEN USA

Eine gestiegen Zahl von US-Unternehmen hat Probleme mit Zinszahlungen. Wie Experten der New Yorker Fed feststellten, ist die Zahl der börsennotierten US-Unternehmen im ersten Quartal 2020 in die Höhe geschossen, die nicht genug Bargeld generierten, um ihre Zinskosten zu bezahlen.

