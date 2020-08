Walmart ist in Gespräche mit Microsoft eingestiegen, um sich gemeinsam um den Kauf des US-Geschäfts der chinesischen Plattform TikTok zu bemühen. Die Partnerschaft der beiden US-Konzerne werde die Sorgen der US-Regierung berücksichtigen, teilte der Handelsriese mit. Die Regierung hatte Sicherheitsbedenken geäußert und den Verkauf des TikTok-Geschäfts in den USA gefordert.

WIRBELSTURM "LAURA"

Nach dem Durchzug von Hurrikan "Laura" ist die Zahl der Todesopfer im Süden der USA auf mindestens sechs gestiegen. "Laura" war in der Nacht zum Donnerstag als Hurrikan der Stärke 4 auf der fünfstufigen Skala mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern auf die US-Küste am Golf von Mexiko getroffen. Louisiana war der am schlimmsten von "Laura" heimgesuchte US-Bundesstaat - es war der stärkste Hurrikan in Louisiana seit mehr als 150 Jahren.

HP

verzeichnete im dritten Geschäftsquartal einen Erlösrückgang um 2 Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar, belastet vor allem durch die Drucker-Sparte. Doch Experten hatten rund 1 Milliarde Dollar weniger erwartet. Der Nettogewinn belief sich auf 0,734 (Vorjahr: 1,2) Milliarden Dollar und übertraf auf bereinigter Basis ebenfalls die Prognosen.

