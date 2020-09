Der Goldpreis legte mit dem schwächelnden Dollar auf 1.959 Dollar je Feinunze zu gegenüber 1.940 Dollar am Vortag. Damit bewegte er sich weiter in einer Spanne zwischen 1.920 und 1.980 Dollar.

Trotz der ständigen Kritik des Weißen Hauses an der chinesischen Corona-Politik haben die USA ihre strikte Reisewarnung für die Volksrepublik gelockert. Die Bedingungen in China hätten sich verbessert, erklärte das Außenministerium in Washington.

Angesichts des heranziehenden Hurrikans "Sally" ist für Teile der US-Südküste der Notstand ausgerufen worden. Der Wirbelsturm gewann am Montag an Kraft und wurde von den Meteorologen auf die Hurrikan-Stärke 2 auf der fünfstufigen Skala heraufgestuft.

hat in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt. Die Regulierungsbehörden haben bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt, teilte der Konzern mit. Die Vereinbarungen seien nun beim US-Bundesgericht für den District of Columbia eingereicht worden, das dem Vergleich final zustimmen müsse.

US-Bundesaufsichtsbehörden bereiten laut Kreisen eine Rüge der Citigroup vor, weil die Bank versäumt hat, ihre Risikomanagementsysteme zu verbessern - eine umfangreiche Palette von Technologien und Verfahren, die darauf ausgelegt sind, problematische Transaktionen, riskante Geschäfte und alles andere zu erkennen, was der Bank schaden könnte.

hat seine Produktionsprognosen für die neue Spielkonsole Playstation 5 laut einem Agenturbericht um mehr als ein Viertel gesenkt. Grund dafür seien Produktionsprobleme mit den maßgefertigten Chips für die neue Konsole, sagten informierte Personen der Nachrichteagentur Bloomberg.

