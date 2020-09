METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,39 1.897,83 -0,7% -12,44 +24,3%

Silber (Spot) 23,72 24,25 -2,2% -0,53 +32,9%

Platin (Spot) 870,00 887,50 -2,0% -17,50 -9,8%

Kupfer-Future 2,98 2,98 -0,0% -0,00 +5,6%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.898 Dollar und übersprang im Verlauf kurzzeitig die Marke von 1.900 Dollar. Das international in Dollar gehandelte Edelmetall bekam Unterstützung vom erneut schwächelnden Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im Monatsvergleich im August um 1,7 Prozent gewachsen. Experten hatten ein Plus von 1,5 Prozent geschätzt. Zugleich sank der Einzelhandelsumsatz gegenpüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme um 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,7 Millionen Barrel.

FLUGLINIEN USA

Die US-Regierung hat mit sieben großen Fluggesellschaften des Landes eine Vereinbarung über staatliche Finanzhilfen in der Corona-Krise getroffen. Das Volumen beträgt 25 Milliarden Dollar. Die Hilfen waren vom Kongress Ende März als Teil des Programms gegen die Corona-Krise mit dem historischen Rekordvolumen von 2,2 Billionen Dollar beschlossen worden. Seit Juli verhandelten die Fluggesellschaften mit der Regierung über die Modalitäten der Kredite. Laut der Vereinbarung soll die maximale Kredithöhe für einzelne Airlines bei 7,5 Milliarden Dollar liegen.

BOEING

will seinen Langstreckenflieger 787 Dreamliner angesichts rückläufiger Nachfrage in der Corona-Pandemie künftig nur noch in South Carolina produzieren.

DISNEY

streicht wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Geschäft 28.000 Jobs in den USA. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiter in Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen.

MICRON TECHNOLOGY

rechnet nach einem Jahr mit starker Nachfrage nach Speicherchips und fast verdoppeltem Gewinn mit Herausforderungen. Der US-Halbleiterkonzern dämpfte bei Vorlage der Zahlen für das am 3. September beendete Geschäftsjahr die Erwartungen. Micron erklärte, es sei unklar, wann eine Lizenz erneut Verkäufe an einen der größten Kunden Huawei zulasse. Der chinesische Telekom-Ausrüster ist von der Trump-Administration vom Kauf von US-Chip-Produkten ausgeschlossen. Micron meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 988 (Vj 561) Millionen Dollar. Der Umsatz stieg auf 6,06 (4,87) Milliarden. Beide Kennziffern übertrafen die Konsensschätzungen.

