- Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen wollen Bund und Länder künftig schneller und schärfer auf die Ausbreitung des Virus reagieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der 16 Länder einigten sich auf eine Reihe neuer Maßnahmen: Dazu zählen eine erweiterte Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit, eine Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern sowie Sperrstunden. Den Streit um die Beherbergungsverbote konnte die Runde nicht beilegen.

- Wegen der massiv steigenden Corona-Zahlen verhängt Frankreich erstmals seit dem Frühjahr wieder Ausgangssperren in großen Städten. In Paris und acht weiteren Hotspots dürfen die Bürger ab diesem Wochenende das Haus zwischen 21 Uhr abends und sechs Uhr morgens nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Auf Reisebeschränkungen innerhalb des Landes, wie sie in Deutschland für heftigen Streit gesorgt hatten, verzichtet Frankreich dagegen.

KONJUNKTUR CHINA

Die Verbraucherpreisinflation in China hat sich im September abgeschwächt, weil die Preise für Schweinefleisch langsamer stiegen als im Vormonat. Der Verbraucherpreisindex legte um 1,7 Prozent zu, nach einem Plus von 2,4 Prozent im August. Ökonomen hatten einen Anstieg von 1,8 Prozent prognostiziert. Chinas Kerninflationsrate, die die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, betrug 0,5 Prozent. In der Industrie setzte sich die Deflation im September fort, der Erzeugerpreisindex fiel im Jahresvergleich um 2,1 Prozent, stärker als mit 1,8 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesische Handelsbilanz zeigt für September einen Überschuss von 2,44 Milliarden Dollar.Die Prognoe hatte auf 2,05 Milliarden gelautet.

THAILAND

Die mit Massenprotesten konfrontierte Regierung von Ex-Armeechef Prayut Chan-O-Chaden hat den Ausnahmezustand ausgerufen.

USA/CHINA

Ein US-Kriegsschiff ist durch die Straße von Taiwan gefahren - was die Empörung der chinesischen Führung ausgelöst hat.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,8 Millionen Barrel.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2020 02:05 ET (06:05 GMT)