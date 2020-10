CORONA-PANDEMIE

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eindringlich davor gewarnt, die Bemühungen im Kampf gegen das Coronavirus einzustellen. Es sei "gefährlich", jetzt bei der Virusbekämpfung "aufzugeben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Am Vortag hatte der Stabschef von US-Präsident Donald Trump mit einer Aussage für Wirbel gesorgt, die als Kapitulation vor dem Virus gewertet wurde. Zwar räumte Tedros ein, dass sich nach monatelangem Kampf gegen das neuartige Coronavirus ein gewisses Maß an "Pandemiemüdigkeit" eingestellt habe. "Aber wir dürfen nicht aufgeben", appellierte er an die Weltgemeinschaft. Durch schnelles Handeln könne das Virus eingedämmt werden.

BOLIVIEN

Boliviens Justiz hat einen Haftbefehl gegen Ex-Präsident Evo Morales aufgehoben. Der Richter Jorge Quino sagte, bei den Ermittlungen wegen Rebellion und Terrorismus seien Morales' Rechte verletzt worden. Verletzt worden sei vor allem sein Recht auf Verteidigung, da der 61-jährige Ex-Präsident von der Justiz nicht ordnungsgemäß vorgeladen worden sei.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das südkoreanische BIP ist im dritten Quartal zum Vorquartal um 1,9 Prozent gestiegen, stärker als mit 1,7 Prozent von Ökonomen erwartet. Zum Vorjahr lag es 1,3 Prozent niedriger. Hier war ein Minus von 2,0 Prozent geschätzt worden.

USA

Gut eine Woche vor der Präsidentschaftswahl hat der US-Senat am Montag die konservative Juristin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin bestätigt. "Dies ist ein bedeutsamer Tag für Amerika", sagte Präsident Donald Trump, der die 48-Jährige im September als Nachfolgerin der linksliberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg für den Supreme Court nominiert hatte. Mit der umstrittenen Ernennung seiner Kandidatin feiert der Präsident im Wahlkampf-Endspurt einen wichtigen Erfolg. 52 der 100 Senatoren votierten am Montagabend in der Schlussabstimmung für Barrett.

USA/TAIWAN

Ungeachtet des Widerstands Chinas haben die USA ein weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan angekündigt. Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von 100 Harpoon-Raketensystemen im Wert von insgesamt 2,4 Milliarden Dollar.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG)

will eine Trennung des Lebens- und Rentenversicherungsgeschäfts anstoßen und dieses in eine neue Gesellschaft ausgliedern. Zudem wird CEO Brian Duperreault die Unternehmensführung am 1. März 2021 an Peter Zaffino übergeben. AIG sei nun in der Lage, eine Trennung des Bereichs anzustreben, bei der beide Teile von AIG "als eigenständige Einheiten gedeihen könnten", sagte Duperreault.

