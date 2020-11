+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In den USA ist ein erstes Mittel zu Behandlung von Covid-19 im frühen Stadium für Patienten zugelassen worden. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab das Antikörpermedikament Bamlanivimab von Eli Lilly & Co. für Erkrankte ab 12 Jahren mit leichtem bis mittelschwerem Symptomen frei. Laut Eli Lilly soll das Medikament sofort an den Arzneimittelverteiler AmerisourceBergen ausgeliefert werden. Das Medikament wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, ist zufrieden mit den aktuellen Weichenstellungen der Geldpolitik in den USA. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie würde sie mehr Wirtschaftshilfe von der Regierung begrüßen, sagte sie. Auch die US-Notenbank könnte bei Bedarf mehr tun, fügte sie hinzu.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Verbraucherpreisinflation ist im Oktober auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren gesunken. Die Schweinefleischpreise sanken angesichts einer Erholung des Angebots. Der Verbraucherpreisindex legte im Jahresvergleich um 0,5 Prozent zu, nach einem Plus von 1,7 Prozent im September. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,8 Prozent prognostiziert. Chinas Kerninflationsrate, die die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, betrug erneut 0,5 Prozent. In der Industrie setzte sich die Deflation fort, der Erzeugerpreisindex fiel im Jahresvergleich um 2,1 Prozent. Ökonomen hatten hier einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Leistungsbilanz zeigt für September nicht saisonbereinigt einen Überschuss von 1,660 Billionen Yen. Die Prognose lautete auf 1,992 Billionen.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Das BIP ist im dritten Quartal zum Vorjahr um 11,5 Prozent gesunken (Prognose: -8,8 Prozent), zum Vorquartal aber um 8,0 Prozent gestiegen.

PERU

Das peruanische Parlament hat Staatschef Martín Vizcarra des Amtes enthoben. Für die Amtsenthebung des Präsidenten aufgrund von Korruptionsvorwürfen stimmten mehr als 87 Abgeordnete, womit die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht wurde.

ADOBE

verstärkt sich für 1,5 Milliarden Dollar mit Workfront Inc, einem Anbieter internetbasierter Arbeitsmanagementsoftware. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.000 Mitarbeiter und hat 1 Million Kunden.

