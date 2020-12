hat im dritten Geschäftsquartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Ergebnis stiegen deutlich. Für den restlichen Jahresverlauf ist das Unternehmen aber weniger zuversichtlich. Die Aktie verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 367 Dollar.

METLIFE

Der Versicherungskonzern Zurich stärkt sein Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Die US-Tochter Farmers Group übernimmt gemeinsam mit Farmers Exchanges das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von Metlife in den USA für 3,94 Milliarden US-Dollar.

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als am Markt erwartet wurde. Auch der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lag über den Analystenschätzungen. Der Nettogewinn stieg auf 2,44 (2,3) Milliarden Dollar bzw. 0,80 Dollar je Aktie. Der Umsatz erreichte 9,8 (9,62) Milliarden Dollar. Bereinigt um Sondereffekte wurde ein Gewinn von 1,06 Dollar je Aktie verzeichnet. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 1,00 Dollar und einem Umsatz von 9,77 Milliarden gerechnet.

WALT DISNEY

will in sein Angebot an Serien und Filmen auf seinem Streamingdienst erheblich ausbauen und die Abonnentenzahl dadurch in den kommenden Jahren massiv steigern. Für Marvel und Star Wars soll es jeweils zehn neue Serien geben, kündigte der Konzern während einer Investorenpräsentation an. Hinzu sollen 15 Kino- und Zeichentrickfilme sowie Serien kommen.

