Kontinuierliches Impfen gegen das Coronavirus wird nach Überzeugung von Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, der US-Wirtschaft in diesem Jahr zu einer raschen Erholung verhelfen. Die Pandemie habe die US-Wirtschaft zwar noch fest im Griff, weshalb der Beginn des Jahres schwierig werde, gleichwohl rechne er mit einem Wachstum im ersten Quartal.

MYANMAR

In Myanmar hat die Armee wieder die Macht an sich gerissen. Die Streitkräfte erklärten in ihrem eigenen Fernsehsender, sie hätten die Kontrolle über das Land übernommen. Die Armee rief einen einjährigen Notstand aus. Zuvor waren die bisherige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint vom Militär festgenommen worden.

USA

Eine Gruppe von zehn gemäßigten republikanischen US-Senatoren drängt den demokratischen Präsidenten Joe Biden, sein 1,9 Billionen Dollar schweres Covid-19-Hilfspaket noch einmal zu überdenken.

EXXON/CHEVRON

Die Chefs der beiden Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron haben im vergangenen Jahr die Möglichkeit eines Zusammenschlusses ausgelotet, wie mehrere Informanten berichten. Chevron-CEO Mike Wirth und Exxon-CEO Darren Woods hätten kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie miteinander gesprochen, berichten die informierten Personen. Die einbrechende Nachfrage habe damals einen enormen finanziellen Druck auf die beiden Konzerne ausgelöst.

