US-Präsident Joe Biden hat inmitten der Gewalteskalation im Nahen Osten mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. "Meine Erwartung und meine Hoffnung ist, dass das eher früher als später endet", sagte Biden über die Gewalt zwischen Israel und Palästinensern. Zugleich betonte der US-Präsident: "Israel hat das Recht sich zu verteidigen, wenn tausende Raketen in sein Territorium fliegen."

UN / CHINA

Deutschland, die USA und Großbritannien haben China bei einer UN-Konferenz aufgefordert, die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren zu beenden. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen rief Peking auf, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu achten und die Haftlager in der Provinz Xinjiang zu schließen. Wenn China nichts zu verbergen habe, solle es der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte endlich "ungehinderten Zugang" nach Xinjiang gewähren.

HACKERANGRIFF USA

Angesichts von Panikkäufen nach dem Hackerangriff auf eine US-Pipeline hat sich die Lage an den Tankstellen des Landes weiter verschärft. Tausende Tankstellen im Osten der USA hatten am Mittwoch kein Benzin mehr, an noch funktionierenden Zapfsäulen bildeten sich lange Schlangen.

FLOYD-GERICHTSVERFAHREN

Im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd hat der zuständige Richter den Weg für eine besonders harte Strafe gegen den verurteilten Ex-Polizisten Derek Chauvin freigemacht. Richter Peter Cahill erkannte am Mittwoch in Minneapolis vier erschwerende Tatumstände an. Chauvin habe unter anderem mit "besonderer Grausamkeit" gehandelt, als er dem festgenommenen Floyd am 25. Mai 2020 mehr als neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt habe.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkoreas staatlicher Think Tank hat seine Wachstumsprognose 2021 für das Land angehoben, deren Aufschwung nun dank reger Exporte und Investitionen an Fahrt gewinnt. Das Korea Development Institute stellt in seinem halbjährigen Bericht nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,8 Prozent in Aussicht. Im November wurden noch 3,1 Prozent erwartet. 2022 soll die Wirtschaft dann um 3,0 Prozent wachsen.

BOEING

Der Flugzeugbauer steht kurz vor einer Lösung zur Nachbesserung der Triebwerksverkleidungen, wie jener, die an einer 777 der Fluglinie United Airlines Anfang des Jahres über Colorado auseinandergebrochen ist. Die Nachbesserung könnte bereits Anfang Juni abgeschlossen sein und soll verhindern, dass sich Flugzeugteile in der Luft lösen und das Flugzeug treffen und beschädigen oder auf den Boden fallen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

QIAGEN

Erfolg für einen Corona-Test von Qiagen: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen Schnelltest zur Entdeckung von SARS-CoV-2-Antikörpern durchgewunken. Damit ist das tragbare Testgerät verfügbar für professionelles Medizinpersonal in den USA.

TESLA

Der US-Elektroautobauer hat Zahlungen mit der Kryptowährung Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt. Der schnell ansteigende Verbrauch fossiler Brennstoffe für die Herstellung der Bitcoins und die Transaktionen mit der Kryptowährung sei bedenklich, erklärte Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter.

