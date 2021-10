METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,27 1.782,13 +0,2% +3,14 -5,9%

Silber (Spot) 24,34 24,28 +0,3% +0,07 -7,8%

Platin (Spot) 1.057,25 1.053,75 +0,3% +3,50 -1,2%

Kupfer-Future 4,73 4,73 -0,1% -0,01 +34,2%

Inflationssorgen trieben den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 1.786 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

FED / BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft ist nach einer Erhebung der US-Notenbank in den meisten Fed-Bezirken mit einer bescheidenen bis moderaten Rate gewachsen. Allerdings hätten mehrere Distrikte über ein verlangsamtes Wachstumstempo berichtet, was durch Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus zusammenhänge, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorging.

GELDPOLITIK USA

Für die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, kommt eine Diskussion um eine Anhebung der Zinsen zu früh. "Ich glaube nicht, dass Zinserhöhungen in nächster Zeit bevorstehen", sagte sie dem Sender CNBC. Die aktuelle Geldpolitik sei "gut kalibriert.

VENEZUELA / KOLUMBIEN

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat sich für eine Normalisierung der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien ausgesprochen. "Wir müssen unsere Probleme in Frieden lösen", sagte Maduro in einer Fernsehansprache am Mittwoch. Sein kolumbianischer Amtskollege Ivan Duque lehnte die Anerkennung der Regierung Maduros jedoch erneut kategorisch ab.

CIMIC

Die Hochtief-Tochter Cimic hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr umgesetzt und einen soliden Gewinn erzielt. Die australische Baufirma bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Zudem stoppte das Unternehmen sein Supply-Chain-Finanzierungsprogramm.

IBM

Licht und Schatten haben die Drittquartalszahlen von International Business Machines (IBM) enthalten. Während das Ergebnis den Erwartungen des Marktes entsprach, lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens. IBM verdiente netto 1,13 (Vorjahr: 1,7) Milliarden Dollar bzw 1,25 (1,89) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich das Ergebnis je Aktie auf 2,52 (2,58) Dollar und traf damit die Konsensschätzung der Analysten. Der Umsatz stieg auf 17,62 (17,56) Milliarden Dollar. Analysten hatten den Umsatz bei 17,79 Milliarden Dollar gesehen.

QUALTRICS

Qualtrics International hat mit seinen Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Im Quartal erzielte Qualtrics einen Umsatz von 271,6 Millionen US-Dollar, 41 Prozent mehr als vor einem Jahr und über der Prognose des Unternehmens von 257 bis 259 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (auf Non-GAAP-Basis) war mit 1 Cent positiv, während Qualtrics mit einem Verlust von 1 bis 3 Cents gerechnet hatte. Nach GAAP wies das Unternehmen allerdings einen Verlust von 286 Millionen Dollar oder 56 Cent pro Aktie aus.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)