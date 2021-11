Der Goldpreis erholte sich gestützt von der Dollarschwäche von seiner Talfahrt zum Vorwochenschluss, blieb aber unter der wichtigen Markte von 1.800 Dollar je Feinunze. Mit der zu erwartenden Straffung der Geldpolitik dürften kurzfristig die Bären trotz der hohen Inflation die Oberhand behalten, so Analysten.

CORONA-PANDEMIE

- Indonesien ist das erste Land, das die Verwendung eines von Novavax entwickelten und vom Serum Institute of India hergestellten Covid-19-Impfstoffs genehmigt hat.

KLIMAGIPFEL COP26

- Brasilien hat pünktlich zur Weltklimakonferenz (COP26) sein Klimaziel für 2030 verschärft.

- Die Staats- und Regierungschefs bei der Klimakonferenz COP26 wollen sich auf einen verstärkten Kampf gegen die Entwaldung verpflichten, um die Erderwärmung zu bekämpfen.

- Indien strebt erst bis 2070 Klimaneutralität an. Nach UN-Angaben haben sich mehr als 130 Länder das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bereits bis 2050 auf Null zu reduzieren.

RUSSLAND/UKRAINE

Das US-Verteidigungsministerium geht Berichten über neuerliche russische Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine nach. Im Internet verbreitete Videos zeigen Militär-Züge und mit Panzern und Raketen beladene Lkw-Konvois im Südwesten Russlands.

MICRON

Rund 150 Milliarden Dollar will der Chipkonzern in den nächsten zehn Jahren ausgeben - für neue Werke sowie für Forschung und Entwicklung. Europa wird davon aber nur am Rande profitieren. Zusätzliche Fabriken würden ausschließlich in Asien und Amerika entstehen, wo der US-Hersteller bereits vertreten sei, sagte Vorstandschef Sanjay Mehrotra dem Handelsblatt.

NUTRIEN

Der kanadische Düngemittelhersteller hat im dritten Quartal von einem starken Marktumfeld profitiert. Der K+S-Konkurrent hob seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr abermals an. Im laufenden Jahr rechnet Nutrien nun mit einem bereinigten EBITDA von 6,9 bis 7,1 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 5,85 bis 6,10 Dollar. Bisher war der Konzern von einem EBITDA von 6 bis 6,4 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,60 bis 5,10 Dollar ausgegangen.

RIVIAN

Das von Amazon unterstützte Unternehmen für Elektroautos strebt bei seinem Börsendebüt an der Nasdaq eine Bewertung von bis zu 53 Milliarden Dollar an, möglicherweise schon nächste Woche. Am oberen Ende der Preisspanne von 57 bis 62 Dollar pro Aktie würde Rivian zu Beginn des Handels einen höheren Wert haben als die Autohersteller Kia und Nissan und mit dem Börsengang knapp 8,4 Milliarden Dollar einnehmen, berichtet die Financial Times.

