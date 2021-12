Die Wirtschaft Australiens ist im dritten Quartal aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie geschrumpft. Sie schrumpfte im Zeitraum Juli bis September um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft indessen um 3,9 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Kfz-Absatz Nov -13,4% gg Vorjahr

INFLATION INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Nov +1,44% gg Vorjahr (Okt: +1,33%)

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,7 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Anstieg von 2,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände stiegen um 2,2 Millionen Barrel nach einem Plus von 0,6 Millionen eine Woche zuvor.

HPE

Hewlett Packard Enterprise hat im vierten Quartal dank der regen Nachfrage mehr verdient als erwartet. Der Spezialist für Server-, Storage- und Netzwerklösungen vermeldete einen Gewinnanstieg von 157 Millionen Dollar im Vorjahr auf 2,55 Milliarden Dollar, was jedoch vor allem auf das Urteil in einem Rechtsstreit mit Oracle zurückzuführen war. Hier wurden HPE 2,4 Milliarden Dollar zugesprochen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,52 Dollar. Den Umsatz steigerte der Konzern von 7,21 auf 7,35 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,48 Dollar und einem Umsatz von 7,38 Milliarden Dollar gerechnet.

SALESFORCE

hat mit seinen Drittquartalszahlen dank der anhaltenden digitalen Transformation seiner Kunden die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Allerdings blieb der Ausblick für das laufende Schlussquartal hinter den Markterwartungen zurück. Der Spezialist für Cloud-Computing-Lösungen meldete einen Nettogewinn von 468 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,27 Dollar, verglichen mit 1,72 im Vorjahr. Den Umsatz steigerte der SAP-Wettbewerber von 5,42 auf 6,86 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 92 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,80 Milliarden Dollar gerechnet.

Salesforce hat die Personalstruktur an der Spitze des Unternehmens wiederhergestellt. Bret Taylor ist neuer Co-Vorstandschef. Bis zum Rücktritt von Keith Block als Co-CEO vergangenes Jahr verfügte der Konzern über diese Struktur. Taylor übernimmt auch den Posten des Vize-Chairman.

