Die Ölpreise stiegen um bis zu 0,8 Prozent auf neue Siebenjahreshochs, wobei die Gewinne im späten Handel etwas abbröckelten. Unter anderem befeuerte der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, einem der wichtigsten Ölförderer, die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,22 1.793,60 -0,2% -4,38 -2,2%

Silber (Spot) 22,43 22,48 -0,2% -0,05 -3,8%

Platin (Spot) 1.016,66 1.008,48 +0,8% +8,18 +4,8%

Kupfer-Future 4,31 4,31 -0,1% -0,01 -3,6%

Der Goldpreis gab weiter nach. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 1.785 Dollar. Auf dem Edelmetall lasteten die jüngsten falkenhaften Äußerungen der US-Notenbank. Steigende Zinsen machen Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, unattraktiv.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete getestet. Wie das südkoreanische Militär mitteilte, feuerte Nordkorea ein zunächst "nicht identifiziertes Geschoss" auf das Meer östlich der koreanischen Halbinsel ab. Die japanische Küstenwache meldete den Start einer "möglichen ballistischen Rakete".

ÖLPIPELINE ECUADOR

Im Amazonas-Regenwald in Ecuador ist eine Ölpipeline bei einem Erdrutsch beschädigt worden. Dabei ist nach Regierungsangaben eine "riesige Menge" ausgelaufen. Der Pipeline-Betreiber OCP Ecuador teilte am Sonntag mit, dass er mit der Reparatur der Bruchstelle begonnen habe. Das auslaufende Rohöl werde mittlerweile in Auffangbecken gesammelt und mit Tankwagen abtransportiert.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist trotz einer gerichtlichen Vorladung nicht zu einem Verhör bei der Polizei erschienen. Der rechtsradikale Staatschef sollte am Freitag zu seiner Kritik am elektronischen Wahlsystem in Brasilien befragt werden.

NETFLIX

Ein Gericht in Los Angeles hat die Klage einer georgischen Schachspielerin gegen den Streamingdienst Netflix wegen ihrer Darstellung in der erfolgreichen Serie "Das Damengambit" zugelassen. Bundesrichterin Virginia Phillips begründete ihre Entscheidung damit, dass "die Tatsache, dass es sich bei der Serie um ein fiktionales Werk handelt, Netflix nicht von der Haftung für Verleumdung befreit".

SPOTIFY

Angesichts wachsender Kritik hat die schwedische Streaming-Plattform Spotify angekündigt, Hörer von umstrittenen Corona-Podcasts zu mehr Informationen über die Pandemie zu leiten. Zuvor hatten prominente Musiker wie Neil Young und Joni Mitchell ihren Rückzug von der Plattform verkündet.

===

