METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,55 1.798,29 +0,2% +4,26 -1,5%

Silber (Spot) 22,53 22,46 +0,3% +0,07 -3,4%

Platin (Spot) 1.030,50 1.021,43 +0,9% +9,07 +6,2%

Kupfer-Future 4,33 4,32 +0,2% +0,01 -2,9%

Der nachgebende Dollar und die Berhuhigung bei den Marktzinsen stützten den Goldpreis (+0,3%).Der Preis für die Feinunze näherte sich wieder der Marke von 1.800 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINE-KRISE

- Die US-Regierung hat Sanktionen gegen das Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine vorbereitet, wie die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Jen Psaki, sagte.

- Die USA haben laut eigenen Angaben eine neue schriftliche Antwort der russischen Regierung im Briefwechsel zur Ukraine-Krise erhalten. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte den Erhalt des Schreibens, ohne näher auf den Inhalt einzugehen. "Wir glauben, dass es nicht produktiv wäre, in der Öffentlichkeit zu verhandeln, daher werden wir es Russland überlassen, über seine Antwort zu sprechen, wenn es das möchte", erklärte er.

- Angesichts des Ukraine-Konflikts haben die USA die Familienangehörigen von US-Regierungsmitarbeitern in Belarus zum Verlassen des Landes aufgefordert.

FED

- Das Tempo der kommenden Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wird vom Tempo der Inflation abhängen, so Tom Barkin, Präsident der Richmond Fed.

- Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, befürwortet keine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Notenbank-Sitzung im März. Am Wochenende hatte Bostics Diskussion über eine Erhöhung in diesem Umfang mit der Financial Times noch für große Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Interview mit Yahoo Finance stellte der Notenbanker nun aber klar, dass eine Anhebung um 50 Basispunkte "nicht meine bevorzugte Vorgehensweise bei der nächsten Sitzung ist".

EINZELHANDELSUMSATZ AUSTRALIEN

Das zunehmende Corona-Infektionsgeschehen hat in Australien im Dezember die Einzelhandelsumsätze belastet. Der saisonal bereinigte Einzelhandelsumsatz sank im Dezember um 4,4 Prozent vom November. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet.

SILTRONIC / GLOBALWAFERS

Globalwafers kommt bei Siltronic nicht zum Zug. Die Bundesregierung hat bis zum 31. Januar keine außenwirtschaftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme erteilt und somit eine Frist verstreichen lassen, bei der dem öffentlichen Übernahmeangebot zufolge alle Vollzugsbedingungen vorliegen müssen.

NEW YORK TIMES

hat das populäre Spiel "Wordle" gekauft. Der Medienkonzern zahlte laut eigenen Angaben einen "Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich" an den Entwickler des Spiels, den Ingenieur Josh Wardle.

T-MOBILE US

hat sich in einer Frequenzauktion der Federal Communication Commission für 5 Milliarden Dollar die Nutzungsrechte für Funkfrequenzen im Bereich von 21 Megahertz gesichert.

IPO / BIEL CRYSTAL HOLDINGS

Der in Hongkong ansässige Hersteller von Glasabdeckungen und Touchscreens plant einen Börsengang in Hongkong. Einen Zeitplan oder einen angestrebten Emissionserlös nannte Biel Crystal nicht. Das Unternehmen hatte bereits im Juli einen Prospektentwurf eingereicht.

IPO / CHINA UNITED LINES

Die in Schanghai ansässige Containerreederei plant einen Börsengang in Hongkong, um ihre Flotte in einer Zeit erhöhter Frachtraten und pandemiebedingter Lieferengpässe zu erweitern.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2022 01:34 ET (06:34 GMT)