Der weiter nachgebende Dollar und die geopolitischen Spannungen verschafften dem Gold (+0,2%) leichten Zulauf, der Goldpreis stieg wieder über die Marke von 1.800 Dollar. Auch als Inflationsschutz sei das Edelmetall gesucht gewesen, hieß es.

UN / NORDKOREA / RAKETENTESTS

Die USA haben laut Diplomaten-Kreisen für Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkoreas jüngsten Raketentests beantragt. Es wird erwartet, dass die Sitzung hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Es liegt an Russland, das im Februar den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, den Termin zu bestätigen.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA (RBA)

wird laut Gouverneur Philip Lowe "alles Notwendige tun", um die Inflation im Laufe der Zeit innerhalb ihres Ziels von 2 bis 3 Prozent zu halten. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich eine gewisse Falkenhaftigkeit in die Zinsaussagen der Zentralbank einschleichen könnte. In einer Rede vor dem Nationalen Presseclub gab Lowe jedoch keinen Hinweis darauf, dass eine Zinserhöhung unmittelbar bevorsteht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,6 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration, die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme um 1,1 Millionen Barrel und beim Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

OPIOID-KRISE USA

Pharmakonzern Johnson & Johnson und die drei Medikamenten-Großhändler AmerisourceBergen, Cardinal Health und McKesson haben sich zur Zahlung von mehr als einer halben Milliarde Dollar an Ureinwohner-Stämme bereiterklärt. Mit dem Vergleich mit Entschädigungszahlungen in Höhe von 590 Millionen Dollar sollen anhängige Klagen beigelegt werden, wie aus einem am Dienstag bei einem Gericht im Bundesstaat Ohio eingereichten Dokument hervorgeht.

ADVANCED MICRO DEVICES

hat den Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf 974 (Vj: 1.781) Millionen Dollar verringert. Der Nettoumsatz schoss auf 4,826 (3,244) Milliarden Dollar in die Höhe. Die Zahlen fielen besser als erwartet aus.

ALPHABET

hat den Gewinn im vierten Quartal 2021 auf 20,6 (Vj:15,7) Milliarden Dollar deutlich stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz schnellte um 32 Prozent auf 75,3 Milliarden Dollar nach oben. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 durchführen wird.

FORD

könnte laut einem Agenturbericht in den kommenden fünf bis zehn Jahren bis zu 20 Milliarden US-Dollar für die Umrüstung von Werken für die Produktion von Elektrofahrzeugen ausgeben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sollen die finanziellen Mittel zusätzlich zu den 30 Milliarden Dollar fließen, die der US-Konzern bis 2025 bereits für Elektrofahrzeuge vorgesehen hat.

GENERAL MOTORS (GM)

will die Markteinführung einiger Elektrofahrzeuge beschleunigen und ein drittes Werk für den Bau von Plug-in-Lkw errichten, um die erwartete rasant steigende Nachfrage bedienen zu können.

PAYPAL

erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 801 Millionen (Vj: 1,56 Milliarden) Dollar. Auf bereinigter Basis verdiente Paypal 1,11 (1,08) Dollar pro Aktie, während der FactSet-Konsens bei 1,12 Dollar pro Aktie lag. Der Umsatz belief sich auf 6,9 (6,1) Milliarden US-Dollar und entsprach damit dem FactSet-Konsens.

PFIZER / BIONTECH

haben bei den US-Gesundheitsbehörden die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder unter 5 Jahren beantragt, die letzte Altersgruppe, die noch keinen Zugang zu den Impfungen hat.

STARBUCKS

erzielte im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz von 8,05 (Vj: 6,75) Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 815,9 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 72 (Vorjahr: 61) Cent, während die Analysten hier mit 80 Cent gerechnet hatten. Die Prognose für den Umsatz hatte bei 7,98 Milliarden Dollar gelegen.

