Die Erdölpreise schossen mit neuen Schlagzeilen zur Förderpolitik der Opec+ zunächst in die Höhe, kamen anschließend aber wieder zurück. Das Kartell hält an der schon geplanten Förderausweitung fest. Einige Marktteilnehmer hatten angesichts der Siebenjahreshochs der Preise und der starken Nachfrage auf eine stärkere Steigerung gesetzt, hieß es. Nur kurzzeitig belasteten überraschend gesunkene wöchentliche US-Öllagerdaten.

Der Goldpreis (+0,3%) profitierte von der Dollar-Schwäche.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat den Leitzins Selic wie angekündigt um 1,5 Prozentpunkte auf 10,75 Prozent erhöht. Gleichzeitig signalisierte sie einen kleineren Zinsschritt bei der nächsten Sitzung.

META PLATFORMS

Der Facebook-Konzern, der seit Oktober Meta Platforms heißt, ist im vierten Quartal dank steigender Werbeeinnahmen zwar kräftig gewachsen. Höhere Kosten, darunter auch Investitionen in das "Metaversum", das CEO Mark Zuckerberg vergangenes Jahr vorstellte, schmälerten jedoch den Gewinn stärker als erwartet. Auch der Ausblick enttäuschte.

QUALCOMM

hat in seinem ersten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern profitiert. Der Chipkonzern übertraf sowohl mit seinem Ergebnis als auch seinem Ausblick die Erwartungen der Analysten.

SPACEX

Eine Rakete des Weltraumunternehmens von Elon Musk hat einen Spionagesatelliten für die US-Weltraumstreitkräfte in die Umlaufbahn gebracht.

SPOTIFY

Der Konzernumsatz kletterte im dritten Geschäftsquartal um ein Viertel auf 2,7 Milliarden Euro, was leicht oberhalb der hauseigenen Prognose lag. Unter dem Strich ergab sich ein Verlust von 39 Millionen Euro nach einem Verlust von 125 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Ende des Quartals hatte Spotify 406 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Plus von 18 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl liegt damit am oberen Ende der konzerneigenen Erwartungen.

