METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,93 1.805,36 +0,1% +1,57 -1,2%

Silber (Spot) 22,53 22,44 +0,4% +0,09 -3,3%

Platin (Spot) 1.037,90 1.036,31 +0,2% +1,59 +6,9%

Kupfer-Future 4,48 4,47 +0,1% +0,00 +0,3%

Die steigenden Marktzinsen belasteten zwischenzeitlich den Goldpreis. Mit dem deutlichen Dollar-Rückgang erholte sich das zinslose Edelmetall jedoch wieder und zeigte sich wenig verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / BELARUS

Die USA haben mehrere Belarussen wegen ihrer Verwicklungen in Angriffe auf "Dissidenten" mit Sanktionen belegt. Das Außenministerium in Washington erklärte, die ungenannten belarussischen Staatsbürger seien in "ernsthafte, extraterritoriale Aktivitäten gegen Dissidenten" im Namen der Regierung des umstrittenen belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verwickelt gewesen. Es verwies dabei unter anderem auf den Fall der Sprinterin Kristina Timanowskaja bei den jüngsten Olympischen Spielen in Tokio.

VERBRAUCHERPREISE Philippinen

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um 3,0 Prozent im Vorjahr. Dieser Anstieg deckte sich mit den Erwartungen von Volkswirten.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent und auf Jahressicht um 3,6 Prozent. Ökonomen hatten den Anstieg zum Vormonat auf 0,4 Prozent geschätzt und die Jahresteuerung auf 3,4 Prozent. In der Kernrate wurde zum Vormonat ein Anstieg um 0,6 Prozent und zum Vorjahr um 2,6 Prozent verzeichnet.

AMAZON

hat im vierten Quartal zwar unter der steigenden Inflation und dem knappen Angebot an Arbeitskräften gelitten, unter dem Strich den Gewinn jedoch unerwartet und deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 137,4 Milliarden Dollar und verfehlte die Konsensschätzung ganz knapp. Operativ brach der Gewinn zwar auf 3,5 (vj: 6,9) Milliarden Dollar ein. Amazon hatte aber null bis 3 Milliarden Dollar angekündigt.

FORD

hat aufgrund von Lieferengpässen und Produktionsausfällen im vierten Quartal weniger umgesetzt und verdient als erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 26 (Vj: 34) US-Cent. Analysten hatten mit 45 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 41,2 Milliarden deutlich mehr erwartet.

NEWS CORP

Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 2,72 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg auf 235 (Vj: 231) Millionen Dollar. Je Aktie verdiente der Konzern 40 Cent nach 39 Cent im Vorjahr, bereinigt waren es nun 44 Cent. Analysten hatten nur mit 28 Cent bereinigt gerechnet und den Umsatz bei 2,64 Milliarden Dollar gesehen.

SNAP

hat den ersten Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte erzielt. Netto verdiente Snap im vierten Quartal 22,6 Millionen Dollar, nachdem der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar gestiegen war und damit die Erwartungen der Wall Street übertraf.

