METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.834,33 1.833,40 +0,1% +0,93 +0,3%

Silber (Spot) 23,32 23,35 -0,1% -0,03 +0,1%

Platin (Spot) 1.036,75 1.038,15 -0,1% -1,40 +6,8%

Kupfer-Future 4,64 4,60 +0,8% +0,04 +4,0%

Der Goldpreis setzte seine Aufwärtsbewegung fort und stieg je Feinunze um 7 Dollar auf 1.833. Unter anderem habe das Zurückrudern der EZB bei der Erwartung einer allzu forschen Straffung der Geldpolitik Kaufargumentegeliefert, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Susan Collins wird neue Präsidentin der Boston Fed. Die 63-jährige Ökonomin wird damit auch stimmberechtigtes Mitglied des zinsgebenden Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Posten war nach dem Rücktritt des früheren Boston-Fed-Präsident Eric Rosengren seit Oktober vakant. Rosengren hatte mit Vorwürfen wegen seiner persönlichen Aktivitäten am Finanzmarkt zu kämpfen, gab für seinen Rücktritt allerdings gesundheitliche Gründe an.

KANADA/USA

Die anhaltenden Truckerproteste gegen die Corona-Maßnahmen in Kanada gefährden nach Angaben der Regierungen in Ottawa und Washington die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie. "Diese Blockaden, diese illegalen Demonstrationen sind inakzeptabel" und "haben negative Auswirkungen auf unseren Warenhandel, unsere Industrie", sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Kanadas Industrieminister forderte ausdrücklich das Ende einer Brückenblockade an der Grenze zu den USA. Die Ambassador Bridge zwischen der Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit sei "der wichtigste Grenzübergang in Nordamerika und wichtig für unsere Lieferketten", sagte der Minister. Die Existenz tausender Arbeitnehmer und Unternehmen hänge von ihr ab.

UKRAINE-KONFLIKT

Russlands Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat bekräftigt, dass sein Land keinerlei Interesse an einer kriegerischen Auseinandersetzung mit der Ukraine habe. Er nannte drei Kernforderungen Moskaus gegenüber dem Westen: "Erstens: Keine Nato-Erweiterung mehr in Richtung Osten. Zweitens: Keine weitere militär-technische Aufrüstung durch die Nato in unserer Nachbarschaft. Drittens: Rückzug der militär-technischen Infrastruktur der Nato auf den Stand von 1997, als wir die Russland-Nato-Grundakte unterzeichnet haben."

MATTEL

hat im vierten Quartal von einem starken Weihnachtsgeschäft profitiert. Ergebnisse und Ausblick übertrafen die Erwartungen. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Allein die Marke Barbie verzeichnete ein Wachstum von 18 Prozent. Der Nettogewinn legte um 75 Prozent auf 226 Millionen Dollar zu. Im laufenden Jahr geht Mattel davon aus, den Umsatz wechselkursbereinigt um 8 bis 10 Prozent zu steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll auf 1,42 bis 1,48 Dollar von 1,30 Dollar im Vorjahr zulegen. "Unser Turnaround ist abgeschlossen und wir sind jetzt wieder im Wachstumsmodus" sagte CEO Ynon Kreiz.

SPACEX

Das Weltraumunternehmen hat durch einen Sonnensturm bis zu 40 Internet-Satelliten verloren.

UBER

hat im vierten Quartal einen Umsatzsprung um 83 Prozent zum Vorjahr auf 5,78 Milliarden Dollar verzeichnet und übertraf damit die Konsensschätzung von 5,35 Milliarden. Der Gewinn erreichte 892 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA in Höhe von 86 Millionen Dollar übertraf die Konsensschätzung von 67 Millionen Dollar deutlich.

