Das BIP in Malaysia ist im vierten Quartal 3,6 Prozent über Vorjahr ausgefallen und übertraf die Erwartung von 3,4 Prozent.

UKRAINE-KONFLIKT

US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land "jetzt" zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus am Donnerstag ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze.

BANKEN-STRESSTEST USA

Die US-Notenbank hat die hypothetischen Szenarien für ihren jährlichen Bankenstresstest veröffentlicht. Im Stresstestszenario 2022 steigt die Arbeitslosenquote in den USA innerhalb von zwei Jahren um 5,75 Prozentpunkte auf einen Spitzenwert von 10 Prozent. Der starke Anstieg der Arbeitslosenquote geht einher mit einem 40-prozentigen Rückgang der Preise für Gewerbeimmobilien, einer Ausweitung der Spreads für Unternehmensanleihen und einem Zusammenbruch der Vermögenspreise, einschließlich einer erhöhten Marktvolatilität. Zusätzlich zum hypothetischen Szenario werden Banken mit umfangreichen Handelsgeschäften mit einer globalen Marktschockkomponente getestet.

ELI LILLY

wird 600.000 Dosen eines Prüfpräparats an die US-Regierung liefern, um die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Corona-Erkrankung in den USA zu erweitern. Die Regierung zahlt dafür 720 Millionen Dollar.

EXPEDIA

hat im vierten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn erzielt von 386 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 383 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz stieg von 920 Millionen auf 2,28 Milliarden Dollar. Analysten hatten 2,29 Milliarden geschätzt. CEO Kern sagte, dass die die Auswirkungen der Pandemie weniger schwerwiegend und von kürzerer Dauer gewesen seien als in früheren Wellen. Er erwarte 2022 weiter eine solide Erholung.

