Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,9 Millionen Barrel.Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

- US-Präsident Joe Biden hat erneut vor einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine gewarnt, zugleich aber Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Krise geäußert. "Die Vereinigten Staaten sind vorbereitet, egal was passiert", sagte Biden. Die USA seien bereit zur Diplomatie. "Und wir sind bereit, entschlossen auf einen russischen Angriff auf die Ukraine zu reagieren, der nach wie vor sehr klar eine Möglichkeit ist."

- Bei einem Hackerangriff sind in der Ukraine mehrere staatliche Internetseiten lahmgelegt worden. Wie Regierungsvertreter sagten, sind die Webseiten des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte sowie die Online-Dienste zweier staatlicher Banken betroffen.

Der Vermittler von Ferienwohnungen geht davon aus, dass die Buchungen im laufenden ersten Quartal erstmals das Niveau von vor der Pandemie übertreffen werden. Im vierten Quartal schnitt das US-Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet.

Der Zigarettenhersteller hat im Streit um seine Beteiligung an der E-Zigarettenmarke Juul einen juristischen Sieg eingefahren. Ein Gericht entschied, dass Altria bei der Übernahme eines großen Anteils an Juul 2018 keine Kartellgesetze verletzt hat. Der Konzern kann sein Investment somit behalten.

Die Mitarbeiter des Facebook-Mutterkonzern sind jetzt "Metamates". Unternehmensgründer und CEO Mark Zuckerberg legte in einer Mitteilung an die Belegschaft seine Vision für eine Unternehmenskultur in dem jüngst umbenannten Konzern dar. Meta werde "großartige Dinge aufbauen", "in der Zukunft leben" und von Mitarbeitern namens "Metamates" geführt werden.

