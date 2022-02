Die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman will sich in dem Punkt nicht festlegen, ob die US-Zentralbank die Zinserhöhungen im kommenden Monat mit einer größeren Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt einleiten sollte oder nicht. "Ich beabsichtige, rasche und entschlossene Maßnahmen zur Senkung der Inflation zu unterstützen", sagte Bowman laut Redetext auf einer Bankenkonferenz in Palm Desert, Kalifornien. "Ich werde die Daten genau anschauen, um den angemessenen Umfang einer Erhöhung auf der März-Sitzung zu beurteilen."

INNENPOLITIK KANADA

Der wegen Blockaden und massiver Demonstrationen gegen die Corona-Politik verhängte Ausnahmezustand in Kanada bleibt vorerst bestehen. Die Straßenblockaden landesweit seien zwar beseitigt, die Grenzen wieder offen und die Lage in der Hauptstadt Ottawa bessere sich stark, sagte Regierungschef Justin Trudeau. Er habe aber noch "echte Sorge für die kommenden Tage".

MEDIGENE / BIONTECH

Die beiden Biotechnologieunternehmen Biontech und Medigene kooperieren bei der Entwicklung von Immuntherapien zur Behandlung von Krebs. Die Zusammenarbeit wird mehrere Zielstrukturen umfassen und hat eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren.

HSBC

hat im vierten Quartal dank steigender Einnahmen mehr als dreimal so viel verdient wie im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg von 562 Millionen US-Dollar auf 1,79 Milliarden Dollar. Das Jahresviertel war nach Angaben der Bank, die ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien hat, eines der stärksten Quartale seit Beginn der Pandemie.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 01:34 ET (06:34 GMT)