Kanada hat sich der Liste der Länder angeschlossen, die wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihren Luftraum für russische Flugzeuge geschlossen haben. "Wir werden Russland für seine unprovozierten Angriffe auf die Ukraine zur Verantwortung ziehen", sagte Verkehrsminister Omar Alghabra.

US-Präsident Joe Biden wird am Montag eine Telefonkonferenz mit Verbündeten abhalten, um die "Entwicklungen" des russischen Angriffs auf die Ukraine zu besprechen. Außerdem solle eine "gemeinsame Reaktion koordiniert" werden, erklärte das Weiße Haus.

Die UN-Vollversammlung kommt am Montag um 16 Uhr MEZ zu einer Dringlichkeitssitzung zum russischen Angriff auf die Ukraine zusammen. Das beschloss der UN-Sicherheitsrat.

ÖLPARTNERSCHAFT RUSSLAND

Saudi-Arabien hat trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sein Festhalten an der Öl-Allianz mit Russland im Rahmen der Opec+ bekräftigt. Bei einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman "die Bereitschaft des Königreichs, die Ölmärkte zu stabilisieren und auszugleichen, sowie das Engagement des Königreichs für das Opec+ Abkommen" betont, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA.

BERKSHIRE HATHAAWAY

Die Beteiligungsgesellschaft von Investmentlegende Warren Buffett hat ihren Gewinn dank erfolgreicher Investments im Schlussquartal deutlich gesteigert. Der Nettogewinn kletterte auf 39,65 Milliarden US-Dollar von 35,65 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

UPS / FEDEX

Die US-Paketdienstleister haben auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Beide stoppten Lieferungen nach Russland.

NIO

Der Elektrofahrzeughersteller plant ein Zweitlistung in Hongkong und schließt sich damit anderen chinesischen Unternehmen an, die eine zusätzliche Börsennotierung außerhalb von New York anstreben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 02:17 ET (07:17 GMT)