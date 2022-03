METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,19 1.945,33 -0,3% -6,15 +6,0%

Silber (Spot) 25,08 25,36 -1,1% -0,28 +7,6%

Platin (Spot) 1.055,10 1.057,90 -0,3% -2,80 +8,7%

Kupfer-Future 4,56 4,59 -0,7% -0,03 +2,1%

Als sicherer Hafen war auch Gold stark gesucht, wobei das Edelmetall zugleich auch davon profitierte, dass Anleihen angesichts der fallenden Zinsen relativ an Attraktivität als Anlage verloren. Die Feinunze verteuerte sich um weitere 2,0 Prozent bzw. 38 Dollar auf 1.947.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Apple stoppt wegen des Ukraine-Kriegs bis auf Weiteres den Verkauf seiner Produkte in Russland.

- Als Strafmaßnahme gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf den Ausschluss "einiger russischer Banken" aus dem internationalen Zahlungssystem Swift geeinigt. Das teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft am Dienstagabend mit. Zugleich gaben die 27 Mitgliedstaaten grünes Licht für ein Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der Europäischen Union.

- Zwischen Polen und Norwegen sind die Bauarbeiten für eine Gas-Pipeline unter der Ostsee wieder aufgenommen worden. Das Projekt war gestoppt worden, nachdem die dänische Umweltbehörde im Jahr 2021 die Baugenehmigung für den dänischen Teil aus Tierschutzgründen zurückgezogen hatte. Die Pipeline soll ab Januar 2023 den Betrieb aufnehmen und Polen mit norwegischem Gas versorgen und damit unabhängiger von russischem Gas machen.

- Mehr als 960 Sanktionen haben die Europäische Union (EU), Großbritannien, Schweiz und die USA gegen russische Personen, Unternehmen und Institutionen verhängt. Um sicherzugehen, dass diese Sanktionen vollzogen werden, bereitet die Bundesregierung gerade mit Hochdruck eine Taskforce vor, wie die Welt berichtet.

- Der Internationale Gerichtshof (IGH) kommt Anfang nächster Woche in Den Haag zu Anhörungen über mögliche russische Menschenrechtsverbrechen in der Ukraine zusammen.

- Als Konsequenz seiner "Fehleinschätzung" Russlands tritt der SPD-Politiker Matthias Platzeck vom Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums zurück. "Den Völkerrechts- und Kulturbruch, den der russische Präsident mit dem Überfall auf das Nachbarland, auf die Ukraine, befohlen hat, habe ich nicht für möglich gehalten", erklärte er.

- Der Rohstoffkonzern Glencore plc überprüft nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine seine Geschäftsaktivitäten in Russland und seine Beteiligungen an den russischen Aluminium- und Energieerzeugern EN+ Group International PJSC und Rosneft Oil Co.

- Die größte russische Bank Sberbank zieht sich als Reaktion auf die EU-Sanktionen aus Europa zurück.

- Boeing hat seinen Wartungs- und Ersatzteilunterstützung für russische Fluggesellschaften eingestellt.

- Erneute Angriffe russischer Truppen auf zahlreiche Städte und zivile Einrichtungen in der Ukraine

- Exxonmobil und Eni ziehen sich aus russischen Projekten zurück

- Weltbank kündigt Hilfspaket über drei Milliarden Dollar für Ukraine an

- Südkorea hat sich Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Das Land setzte sieben russische Banken auf die Sanktionsliste und verbot den Handel mit neuen russischen Staatsanleihen. Finanztransaktionen mit Sberbank, VEB, PSB, VTB, Otkritie, Sovcom und Novikom und deren Tochtergesellschaften werden gemäß den US-Sanktionen ausgesetzt.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

BIP 4Q +4,2% (PROG: +4,1%) gg Vorjahr

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

HPE

Hewlett Packard Enterprise ist mit einem Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dank der regen Nachfrage verdiente HPE mehr als Analysten erwartet haben. Den Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende Oktober erhöhte der Konzern.

SALESFORCE

hat seinen Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert und die eigene Prognosespanne übertroffen. Unter dem Strich fuhr der auf Cloud-basierte Unternehmenssoftware spezialisierte US-Konzern allerdings einen Verlust ein, unter anderem wegen hoher Kosten für Übernahmen. Auf bereinigter Basis schnitt Salesforce wiederum besser ab als erwartet.

