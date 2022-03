Das Weiße Haus will offenbar in dieser Woche ein Dekret veröffentlichen, das mehrere US-Bundesbehörden mit der Durchführung einer umfassenden Überprüfung von Kryptowährungen beauftragt. Das schließe auch die Prüfung der Schaffung einer digitalen US-Währung ein, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

USA - VERBRAUCHERKREDITE

Die US-Verbraucherkredite lagen im Januer bei 6,8 Milliarden Dollar, verglichen mit im Dezember auf 22,4 (vorher: 18,9) revidierten Milliarden Dollar.

NISSAN MOTOR

wird die Auto-Produktion in seinem russischen Werk in St. Petersburg in den kommenden Tagen stoppen. Außerdem sollen keine Fahrzeuge mehr aus Russland heraus exportiert werden.

