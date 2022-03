- Die Atomruine in Tschernobyl übermittelt keine Daten mehr an die internationale Atomenergiebehörde (IAEA). Die Agentur prüft derzeit den Status der Überwachungssysteme an anderen Standorten in der Ukraine und will in Kürze weitere Informationen zur Verfügung stellen.

JAPAN - KONJUNKTUR

Das Wirtschaftswachstum Japans ist im Schlussquartal 2021 schwächer ausgefallen als ursprünglich geschätzt und wurde auf annualisiert 4,6 von vorläufig 5,4 Prozent nach unten revidiert, im Quartalsvergleich auf 1,1 von 1,3 Prozent.

SÜDKOREA - POLITIK

In Südkorea wird ein neuer Präsident gewählt. Aussichtsreichste Bewerber sind der Konservative Yoon Suk Yeol von der Volkspartei und der Liberale Lee Jae Myung. Beide liefern sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,8 (Vorwoche: -6,1) Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,0 (-2,5) Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,9 Millionen Barrel.

APPLE

hat ein neues Smartphone im günstigeren Preissegment präsentiert, die dritte Generation seines iPhone SE, die erstmals für den Mobilfunkstandard 5G ausgerüstet ist. Bisher gab es 5G nur bei den iPhones der höheren Preisklasse. Apple präsentierte außerdem ein neues iPad Air sowie einen neuen Hochleistungs-Desktop-Computer mit dem Namen Mac Studio, der mit dem von dem Konzern selbst entwickelten Chip M1 Max oder M1 Ultra angetrieben wird.

PEPSICO

prüft offenbar seine Optionen für sein Geschäft in Russland. Dazu zählt auch eine Abschreibung der Russland-Einheit. Pepsico, primär ein Hersteller von Getränken und Snacks, hat sich mit einer Schließung seines Russland-Geschäfts bisher zurückgehalten. Es umfasst unter anderem ein großes Milchprodukte-Geschäft, das der Konzern vor zehn Jahren für rund 5 Milliarden Dollar gekauft hat. Das Einkommen zehntausender Russen hänge an Pepsico, sagten Informanten.

