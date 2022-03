Beim Gold wurden Gewinne mitgenommen. Der Preis für die Feinunze fiel um 2,8 Prozent auf 1.993 Dollar. Das schwindende Sicherheitsbedürfnis der Anleger und die gestiegenen Anleiherenditen machten das zinslos gehaltene Edelmetall weniger atrtraktiv.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ihre "offensive Operation" zur Einkesselung der Hauptstadt Kiew fortgesetzt. Dem Lagebericht zufolge gab es auch in anderen Städten sowie Regionen neue Angriffe.

- Die Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, sind zu Verhandlungen in der Türkei eingetroffen. Kuleba sei zu Gesprächen "über die Einstellung der russischen Kampfhandlungen und die Beendigung des Krieges gegen die Ukraine" in Antalya gelandet, so ein Sprecher. Die Gespräche sollen gegen 7.30 bis 08.00 Uhr MEZ beginnen. Es ist das erste Treffen auf Ministerebene seit Beginn des Kriegs.

-Das milliardenschwere Hilfspaket der USA für die Ukraine hat die erste Hürde im Parlament genommen.

- Vor dem EU-Gipfel zum Ukraine-Krieg auf Schloss Versailles haben die französischen Gastgeber "ein politisches Signal über die Zugehörigkeit" der Ukraine "zur europäischen Familie" gefordert.

- Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach Tschernobyl auch die Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja, verloren.

- Der IWF hat eine Nothilfe in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar für die Ukraine genehmigt.

- Russland hat erstmals den Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine zugegeben.

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Widerstand der deutschen Regierung bei der Verhängung eines Embargos gegen Energieimporte ausRussland wegen des Ukraine-Kriegs verteidigt.

- Die US-Regierung hat Russland und China vorgeworfen, Verschwörungstheorien über den Einsatz angeblicher US-Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg zu verbreiten.

- Die britische Außenministerin Liz Truss hat alle G7-Staaten zum Verzicht auf russische Energie-Importe wegen des Kriegs in der Ukraine aufgefordert.

SÜDKOREA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Der Oppositionskandidat Yoon Suk Yeol wird neuer Präsident Südkoreas. Yoon von der konservativen Partei der Macht des Volkes (PPP) erhielt Angaben zufolge nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen 48,59 Prozent. Der 61-jährige frühere Generalstaatsanwalt des Landes hatte im Wahlkampf mit einem Präventivschlag gegen Nordkorea gedroht. Er wird im Mai die Nachfolge des liberalen Amtsinhabers Moon Jae In antreten, der populär ist, obwohl er das Versprechen eines Friedensabkommens mit Nordkorea nicht erfüllte.

AMAZON

will mit einem Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 20 die Aktie für Einzelanleger leichter zugänglich machen. Der Board billigte den Schritt ebenso wie einen Aktienrückkauf über bis zu 10 Milliarden Dollar. Der Handel wird voraussichtlich am 6. Juni auf splitbereinigter Basis beginnen.

