- Die chinesische Industrieproduktion hat ihr Wachstum im Januar und Februar beschleunigt. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legte die Produktion in den ersten beiden Monaten des Jahres um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu nach einem Wachstum von 4,3 Prozent im Dezember. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet.

- Der Abschwung im chinesischen Immobiliensektor hat sich Anfang 2022 fortgesetzt. Die von Peking verhängten Beschränkungen der Kreditaufnahme in diesem Sektor haben die Bauträger verunsichert, während die restriktive Kreditvergabe die Nachfrage der Hauskäufer weiter dämpfte. Die Eigenheimverkäufe, ein Schlüsselindikator für die Nachfrage, sind in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Prozent gesunken. Dies steht im Vergleich zu einem Anstieg von 5,3 Prozent im Jahr 2021 und einem Plus von 143,5 Prozent im gleichen Zeitraum im Jahr davor, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht.

AT&T

Der Telekommunikationskonzern will in diesem und im nächsten Jahr viel Geld in den Ausbau seines Glasfaser- und seines 5G-Mobilfunknetzes stecken. Der Konzern, der sein Mediengeschäft Warnermedia im zweiten Quartal abspaltet, will 2022 und 2023 rund 24 Milliarden US-Dollar investieren. Das kündigte Finanzvorstand Pascal Desroches auf einer Konferenz an. AT&T will zudem im Mobilfunkgeschäft weiter wachsen und seine Kostenstruktur verbessern.

